Favoriten geben sich keine Blöße

In der Kreisliga und in der A-Klasse im Tischtennisbezirk Buchen gaben sich die Favoriten an diesem Spieltag keine Blöße.

Kreisliga

Im Spitzenspiel gewann Tabellenführer TSV Oberwittstadt mit dem Heimvorteil im Rücken unerwartet deutlich mit 9:2 gegen die SG Höpfingen-Walldürn II und behauptet noch Platz eins, während die SG sich höchstwahrscheinlich aus dem Rennen um den Relegationsplatz zwei verabschiedet hat. Der TSV spielte mit F. und D. Eberhard, W. Geisler, B. Brand, A. Wolz und F. Schubert. Für die SG, die etwas unter Wert geschlagen wurde, punkteten M. Kaufmann sowie W. Oks.