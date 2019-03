FC-„Rumpfteam“ holt sich ein 8:8

FC Külsheim – FC Lohrbach 8:8

Beide Mannschaften waren nicht in der Stammbesetzung angetreten. Nach den Doppeln führten die Külsheimer 2:1. Henninger/Michael Düll (3:1) und Ulrich Soden/Würzberger (3:0) punkteten sicher, das Doppel Leiblein/Schanzenbächer unterlag. Im vorderen Paarkreuz verlor Henninger mit 1:3. Soden gewann 3:0 und Düll verlor mit 1:3. Das dritte Paarkreuz der Külsheimer mit Würzberger und Schanzen-bächer fuhr teils deutliche 3:0-Erfolge ein, was das Team der Brunnenstädter mit 5:4 in Führung brachte.

Im vorderen Paarkreuz waren wieder die Lohrbacher am Zug, Henninger unterlag mit 0:3. Ein starker Soden gewann auch sein zweites Match, diesmal im Entscheidungs-durchgang mit 11:7. Düll musste anschließend bei einem 0:3 seinem Widerpart gratulieren, ehe Würzberger (3:1) und Schanzenbächer (3:2) jeweils nervenstark punkteten.

Henninger/Düll führten im Schlussdoppel bei 1:1-Satzausgleich mit 9:6, ehe das Lohrbacher Spit-zendoppel mit 3:1 gewann. hpw

