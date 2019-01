Formtest für die Rückrunde

Unter der Leitung von Peter Stephan fanden am Wochenende die Vereinsmeisterschaften der Tischtennis-Abteilung des 1. FC Igersheim statt. Immerhin traten zwölf Konkurrenten an. In zwei Sechser-Gruppen wurden im Modus „jeder gegen jeden“ die Platzierungen ausgespielt. Die beiden Besten der Gruppen spielten im Überkreuz-System die Finalisten aus. Im ersten Halbfinale standen sich Timo Sieber und Abteilungsleiter Andreas Kleinschnitz gegenüber, wobei sich Kleinschnitz deutlich mit 3:0 durchsetzte. Im zweiten Halbfinale ging nach hartem Kampf Bastian Hirschlein gegen Walter Lang als 3:1-Sieger von der Platte. Im „kleinen Finale“ um die Bronze-Medaille verbannte Walter Lang Timo Sieber auf den vierten Rang. Das Spiel um Gold war das spannendste und spielerisch beste des ganzen Turniers. Erst hauchdünn im fünften Satz kürte sich Bastian Hirschlein zum neuen Vereinsmeister. Andreas Kleinschnitz freute sich über Silber. fc

