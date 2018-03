Für den FC Külsheim zählt nur ein Sieg

Anzeige

Rund drei Spieltage vor dem Saisonschluss bietet die Tischtennis-Bezirksliga Ost ein volles Programm. Bereits am heutigen Donnerstag erwarten Neckargerach/Guttenbach und Hettingen die Teams aus Assamstadt beziehungsweise Eberbach. Am Freitag erscheinen in Niklashausen und Eberbach die Titelaspiranten Külsheim sowie Adelsheim II. Am Samstag messen Hainstadt und Eberbach sowie Limbach und Tauberbischofsheim.

TTC Neckarger/Guttenbach – TSV Assamstadt (heute, 20 Uhr). Der TTC (5:21 Punkte) hat das Abstiegsgespenst im Nacken und muss daher dringend punkten. Nun erscheint mit den Gästen (1:29) der erste Absteiger, gegen den ein Zweierpack möglich ist.

FC Hettingen – TV Eberbach (heute, 20.30 Uhr). Die Gastgeber (14:14) unterlagen erst jüngst klar in Tauberbischofsheim, wie auch der Gast (19:7), der in Külsheim an seine Grenzen stieß. Beide Teams sind auf Wiedergutmachung aus.