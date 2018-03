Gerchsheim bleibt dran am Spitzenreiter

Anzeige

In der Kreisliga des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim wurde während der Woche zwei Mal gespielt. Dabei gelang dem TSV Tauberbischofsheim II in Dörlesberg ein Kantersieg, womit die Kreisstädter weiter das Feld anführen. Gissigheim gewann knapp gegen Oberlauda. In der Kreisklasse A siegte Oberschüpf sicher gegen Schweigern und steht damit nach wie vor an der Tabellenspitze. Mit weißer Weste liegt der ETSV Lauda III, der in Assamstadt 9:0 gewann, in der Kreisklasse B weiterhin in Front. Ernsthaft bedrängt werden die Eisenbahner nur noch vom TSV Gerchsheim, der in Bobstadt sicher siegte.

Kreisliga

FC Dörlesberg II – TSV Tauberbischofsheim II 0:9. Im Match der beiden zweiten Garnituren dominierten klar die Kreisstädter, die eine 3:0-Führung vorlegten. Im weiteren Verlauf punkteten schadlos Sieron, Steidten, Arnold, Fröhlich, Spang und Müller gegen Betzel, Kohl, Ti. Alletzhäuser, L. Alletzhäuser, Th. Alletzhäuser und Anderlik.