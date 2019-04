Gerchsheim und Unterbalbach müssen noch zittern

Die Saison 2018/19 ist für den Tischtenniskreis Tauberbischofsheim beendet, sieht man einmal von noch drei Nachholpartien ab. In der Kreisliga sicherte sich der SV Dertingen den Meistertitel, der zum Aufstieg in die Bezirksklasse berechtigt. Vizemeister wurde der SC Grünenwört, der in der Relegation die Chance zum Aufstieg besitzt. Absteigen müssen Oberlauda und Schweigern.

In der Kreisklasse A wurde Assamstadt II Meister, den Vizerang belegt Lauda III. Absteigen müssen Gerchsheim (11:19) oder Unterbalbach (12:20) Diese Entscheidung hängt vom Spielausgang ab zwischen Gerchsheim gegen Lauda III, das Match findet in dieser Woche statt.

Die Tischtennis-Kreisklasse B präsentiert den TSV Tauberbischofsheim IV als Meister, „Vize“ wurde der TTC Bobstadt II. Beide Teams steigen auf. Abgestiegen ist Assamstadt III. In der C-Klasse sicherte sich Grünenwört II den Titel, der zum Aufstieg berechtigt. Nicht mehr vertreten ist der TTC Großrinderfeld II, der seine Mannschaft zurück gezogen hat. In der Kreisklasse D sind noch drei Partien zu spielen. Derzeit führt der SV Niklashausen IV mit 27:1 Punkten, gefolgt von Lauda IV mit 23:3 Zählern.

Kreisliga

TTV Oberlauda – SG Dörlesberg/Nassig II 2:9. Eine klare Sache für die SG, die nach einer 3:0-Führung zu Beginn mit Schulz gegen Fading auf 4:0 erhöhte. Nach dem 1:4 durch Fischer gegen Kunkel punkteten Hildenbrand und Leisering gegen Hanselmann und Stolze zum 6:1. Balbach siegte gegen Anderlik nochmals für den TTV, während auf der Gegenseite T. Alletzhäuser, Kunkel und Schulz gegen Klingert, Fading und Fischer das Match entschieden.

SC Grünenwört – FC Külsheim III 9:2. 2:1 führte der SC nach der Eröffnung. Degen, Zeiger und Grein erhöhten gegen H.P. Wagner, Hanna und Pfohl auf 5:1. Bei diesem Stand gelang dem Gast durch Hepp gegen Hörtreiter ein Sieg, während die Maintäler mit E. Wagner, Müller, Degen und Zeiger gegen Hernold, Keller, Hanna und H.P. Wagner zum Endstand punkteten.

TSV Tauberbischofsheim III – TSV Schweigern 9:5. Nach einer 2:1-Führung zu Beginn erhöhten die Kreisstädter durch Röäder gegen S. Riegler auf 3:1, Mi.Riegler gelang gegen K. Müller der Anschluss, ehe Barthel gegen W. Müller auf 4:2 erhöhte. Nach dem erneuten Anschluss durch Bröker gegen Hörner, siegten Henninger und Scherer gegen Eisert und Fähr zum 6:3. Mi. Riegler und S. Riegler punkteten gegen Röder und K. Müller zwar zum 5:6-Anschluss, doch damit waren die Möglichkeiten der Gäste erschöpft. Fortan siegte der heimische TSV mit Barthel, Hörner und Henninger gegen Bröker, W. Müller und Fähr.

Kreisklasse A

SV Dertingen II – TSV Assamstadt II 8:8. Im Match der beiden zweiten Garnituren ging der SV 2:1 in Front. A. Diehm erhöhte gegen H. Hügel auf 3:1. Nach Siegen von Imhof und Wachter gegen Seubert und Scheckenbach stand es 3:3. Schulz und E. Diehm siegten g3gen Geißler und Bickel zum 5:3, während Frank gegen Bethäuser der Anschluss gelang. Nach dewm 6:4 durch A. Diehm gegen Imhof sorgte H. Hügel gegen Seubert für den 5:6-Anschluss. Scheckenbach und Schulz antworteten gegen Geißler und Wachter zum 8:5. Der Gast punktete in der Schlussphase mit Frank und Bickel gegen E. Diehm und Bethäuser zum 7:8, womit das Doppelfinale perfekt war. Dabei gelang der Gästekombination Imhof/Geißler gegen A. Diehm/Scheckenbach auch noch das Remis.

TTC Oberschüpf – TSV Gerchsheim 9:3. Der Gast eröffnete mit einer 2:1-Führung. Hernach allerdings dominierte der TTC und punktete mit G. Pers, Henninger, Holzer, M. Pers, G. Weiland und Meder gegen Wagner, A. Seubert, M. Seubert, Michelk, Albert und Szeitszam zum 7:2. A. Seubert gewann gegen G. Pers nochmals für den Gast, ehe Henninger und Holze gegen Wagner und Michel für den Endstand sorgten.

TSV Assamstadt II – DJK Unterbalbach 9:7. Nach der heimische 2:1-Führung glich Schulte gegen Imhof aus. Nach Siegen von H. Hügel und Geißler gegen Bamberger und Schwenkert stand es 4:2. M. Broens gelang gegen A. Hügel der Anschluss, während im Gegenzug Wachter gegen F. Broens auf 5:3 erhöhte. Maier sorgte gegen Frank für den erneuten Anschluss, worauf der TSV den Druck erhöhte und mit Siegen von Imhof, H.Hügel und Geißler gegen Bamberger, Schulte und M. Broens auf 8:4 davon zog. Der Gast kam nun nochmals stark auf und erzwang mit Siegen von Schwenkert, Maier und F. Broens gegen A. Hügel, Wachter und Frank den 7:8 Anschluss. Im fällig Finale der Doppelteams gelang der heimischen Crew Imhof/Geißler gegen Bamberger/Schulte der knappe Zweierpack.

SG Dörlesberg/Nassig III – FC Eichel 9:4. Die SG ging 2:1 in Führung und erhöhte diese mit T. Alletzhäuser, Vu Van, Görlich, Diehm und Anderlik gegen Röhrig, Matejka, Dill, Schmitt sowie einmal kampflos auf 7:1. Gruber und Matejka gewannen gegen Geißler und T. Alletzhäuser zum 3:7, während auf heimischer Seite Vu Van gegen Röhrig gewann. Nach je einem weiteren Sieg drüben wie hüben durch Schmitt (FC) gegen Görlich sowie Diehm (SG) gegen Dill war das Match beendet.

Kreisklasse B

TTV Oberlauda II – TSV Assamstadt III 9:1. Zu Beginn gelang den Gästen der einzige Erfolg. Hernach siegte der TTV mit Arbinger (2), Appel, Obrecht, Dorstewitz, Ebert und Stolze gegen Kasper, Stumpf, Nied, Hertlein, Burkert und Lahmers.

FC Gissigheim II – SV Schönfeld 9:3. Nach einer 2:1-Führung erhöhte der FC mit Weirich gegen J. Kraft auf 3:1. Meißner punktete gegen Ehrenfried zum Anschluss, während Podetz gegen M. Kraft für den FC gewann. Hüll siegte gegen Hartmann nochmals für den SV, doch fortan siegten die Einheimischen mit Noll, Häfner, Weirich, Ehrenfried und Podetz gegen Bittermann, Wülk, Meißner, J. Kraft und Hüll.

Kreisklasse C

SC Grünenwört II – FC Gissigheim III 6:1. Nach einer 2:0-Führung zu Beginn siegte der SC mit Müller (2), Wagner und Hebenstreit, für den Gast war nur Gehrig erfolgreich.

Kreisklasse D

SV Niklashausen IV – SV Schönfeld II 8:4. Nach der Eröffnung stand es 2:0. Für die Taubertäler gewannen Schöllig (3), Kohl (2) und F. Sorger, für den Gast punkteten R. Bieber (2) D. Bieber und Wülk.

