Gespielt wird in fünf Konkurrenzen

Die Bezirksmeisterschaften des Tischtennisbezirks-Buchen werden am Samstag, 10. November (Jugend ab 9.30 und Senioren ab 15.30 Uhr), und Sonntag, 11. November (Herren ab 9.30, Damen und Mixed ab 14 Uhr), in der Eckenberghalle in Adelsheim stattfinden.

Startberechtigt sind alle Spieler und Spielerinnen, die in Vereinen des Tischtennis-Bezirks Buchen gemeldet sind und eine gültige Spielberechtigung besitzen (bei den Erwachsenen sind Jugendliche mit SBE erlaubt).

Zunächst in Gruppen

Der Spielmodus sieht wie folgt aus: Einteilung in Klassen nach TTR-Werten (bei der Jugend in Altersklassen U13 U15 U18). Die Vorrunde wird in Gruppen gespielt, danach geht es im einfachen K.o.-System auf drei Gewinnsätze weiter. Etwaige Änderungen obliegen der Turnierleitung.

Die Teilnahme an der nächsthöheren Klasse ist zulässig, soweit der Turnierablauf dadurch nicht beeinträchtigt wird. Eine detaillierte Ausschreibung mit genauem Zeitplan ist den Vereinen bereits zugesandt worden.

Meldungen möglich

Meldeschluss ist bis 30 Minuten vor Beginn der jeweiligen Wettkampf-Konkurrenz. Meldungen vorab sind erwünscht, entweder per E-Mail an Bezirkssportwart Jörg Kromer joerg.kromer@hotmail.de oder online-Anmeldung über myTischtennis.de. dk

