Gleich drei Mal siegte „Odenwald-Tauber“

Das mit knapp 200 Teilnehmern größte Ranglistenturnier im Badischen Tischtennis-Verband ging im Sportzentrum „Odenwald“ in Buchen reibungslos über die Bühne. Der BJC Buchen war Ausrichter der zweitägigen Mammutveranstaltung für Jugendliche aus den Bezirken Buchen, Heidelberg, Mannheim-Weinheim, Mosbach und Tauberbischofsheim.

Je nach Altersklasse zwischen sechs und zehn Spielen hatten die Nachwuchskräfte zu bewältigen, bevor die Teilnehmer der beiden Tischtennisregionen Nord und Ost für das Badische Endranglistenturnier in Dietlingen/Bezirk Pforzheim (12./13. Mai2018) feststanden. Je nach Spielklasse werden sich fünf bis acht Talente im Reigen der badischen Elite wiederfinden.

Erfreulich erfolgreich schnitten die Spieler und Spielerinnen der Region Odenwald-Tauber im Vergleich mit den Tischtennis-Hochburgen im Rhein-Neckar-Raum ab. Siege in ihren Altersklassen erzielten Nicolai Ruff (VfB Waldstadt/U18m), Michelle Eckstein (SV Adelsheim/U18w) und sehr überraschend Isabell Ritter (BJC Buchen/U12w). Hinzu kamen zweite Ränge von Sophia Schweitzer (ETSV Lauda/U18w), Pauline Hambrecht (SV Adelsheim/U12w) und Robin Frömmel (TV Eberbach/U18m). Überraschungen gelangen den letztjährigen U15-Spielern Christopher Preuhs (Spvgg Hainstadt), Theo Rüdinger (TSV Neunstetten) und Helen Schmitt (FC Lohrbach), die sich in ihrem ersten Jungendjahr gleich für die Badische Endrangliste in Dietlingen qualifizierten. Mit einem vierten Rang überzeugte auch Zahide Akdere (SV Adelsheim) bei den Mädchen U 15.