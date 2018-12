Grünenwört hat besseres Satzverhältnis

Zum Abschluss der Hinrunde fanden im Tischtenniskreis Tauberbischofsheim nochmals drei Partien statt. In der Kreisliga wurde aufgrund des Dertinger Sieges in Gissigheim der SC Grünenwört mit dem besseren Satzverhältnis Herbstmeister.

Kreisliga

FC Hundheim – SG Dörlesberg/Nassig II 9:2. Eine klare Sache für den FC, der mit 3:0 in Führung ging. Nach dem 4:0 durch A. Münkel gegen Schulz gelang Kunkel gegen M. Münkel der erste Gästeerfolg. T. Hauck punktete gegen Vu Van zum 5:1, während auf der Gegenseite die SG mit Alletzhäuser gegen P. Münkel gewann. Fortan aber siegte der FC mit H. Bischof, B. Hauck, A. Münkel und H. Münkel gegen Geißler, Anderlik, Kunkel und Schulz.

FC Gissigheim – SV Dertingen 6:9. 2:1 führte der FC nach der Doppelrunde, ehe Hetzler gegen Holzmann auf 3:1 erhöhte. Braun und Semmler sorgten gegen Stahl und Veith für den Ausgleich, während auf der Gegenseite Ullrich gegen Hill zum 4:3 erfolgreich war. Nach dem Ausgleich durch Keller gegen Brehm gewann der FC mit Häfner und Hetzler gegen Kuhn und Braun zum 6:4. Damit allerdings waren die heimischen Möglichkeiten erschöpft, nun siegte der SV mit Holzmann, Hill, Semmler, Kuhn und Keller gegen Stahl, Veith, Ullrich, Brehm und Häfner.

Kreisklasse A

TSV Gerchsheim – TTC Oberschüpf 9:7. Beide Kontrahenten rangen auf Augenhöhe hart um die Zähler. Der TSV ging zunächst 2:1 in Front und erhöhte mit A. Seubert gegen Henninger auf 3:1. Der Gast antwortete mit Siegen von Pers, S. Weiland und U. Weiland gegen Wagner, Michel und M. Seubert zum 4:3. Nun war der TSV wieder am Zuge, der mit Szeitszam, Albert und A. Seubert gegen Borkenhagen, Stäbe und Pers 6:4 in Führung ging.

Das Wechselspiel setzte sich anschließend fort, denn Henninger, U. Weiland und S. Weiland sorgten gegen Wagner, Michel und M. Seubert für die 7:6 Führung der Gäste. In der Schlussphase gelang den Einheimischen durch Szeitszam und Albert gegen Stäbe und Borkenhagen die 8:7 Führung. Im fälligen Finale der Doppelteams gelang der heimischen Kombination A. Seubert/Michel gegen Pers/Henninger der knappe Sieg. ege

