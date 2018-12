„Hängepartien“ in der Bezirksliga Ost

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost finden am Wochenende noch zwei Partien statt, mit denen die Spielklasse die Hinrunde beendet. TTC Schefflenz/Auerbach – FC Hettingen (Samstag, 18 Uhr). In einer sicheren Position agiert der TTC (9:7) so dass befreit aufgespielt werden kann. Ganz anders ist die Lage des Gastes (4:12) der immer noch das Abstiegsgespenst im Nacken hat. Mit einem Sieg könnte man sich etwas Luft verschaffen. TV Eberbach – SV Niklashausen II (Samstag, 18 Uhr). Mit 11:5 Zählern befindet sich der TV in der Spitzengruppe, in der man auch weiter bleiben möchte. Nun erscheint allerdings mit den Taubertälern (15:1) der vorzeitig feststehende Herbstmeister, der natürlich als Favorit anreist. Dennoch geht der TV nicht chancenlos ins Match, denn mit dem Heimvorteil im Rücken könnte man auf Augenhöhe sein. ege

