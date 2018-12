Hainstadter Verbandsligajungs dominieren

Die Verbandsligaspieler der Spvgg. Hainstadt bei den Jungen U 18, die Spvgg. Sindolsheim bei den Jungen U 15 und der SV Adelsheim bei den Mädchen U 15 dominierten die Endspiele im Tischtennis-Bezirkspokal der Jugend, der im Walter-Hohmann-Sportzentrum in Hardheim ausgespielt wurde. Unter der Regie von Bezirkssportwart Jörg Kromer sahen die zahlreichen Zuschauer technisch guten und spannenden Tischtennissport. Jugendwart Oliver Kropf vom Ausrichter TV Hardheim begrüßte die Nachwuchsspieler und freute sich, dass neben den Jungen auch die Mädchen U 15 im Nachwuchsbereich antraten.

Das Endspiel der Jugend U 18 gestaltete sich zu einer sicheren Angelegenheit für den stark besetzten Favoriten Spvgg. Hainstadt. Das Trio aus der Jugend-Verbandsliga ließ nach einer klaren Führung die Zügel etwas locker und erlaubte seinem Kontrahenten SV Adelsheim einige Entfaltungsmöglichkeiten. Dies nutzte das Doppel Etienne Zinkel und Michelle Eckstein zum Ehrenpunkt. Auch in den übrigen Spielen Kreisligisten aus Adelsheim nahe an Punktgewinnen, bevor sie die besseren Schläge der Kontrahenten in der Endphase der Sätze anerkennen mussten. Angefeuert von zahlenkräftigen Anhang setzten die jungen Spieler der Spvgg. Sindolsheim ihr gestiegenes Potenzial dem SV Adelsheim entgegen.

Allerdings mussten die Fans mit ansehen, dass der Gegner den Beginn der Partie dominierte und mit 2:1 in Führung ging. Jetzt mobilisierten Dorian Hettinger und Atienne Perlinger alle Kräfte, gewannen das Doppel und beide Einzelspiele zum verdienten 4:2-Pokalsieg.

Ohne Siegchance waren die jungen Spielerinnen des Ausrichters bei den Mädchen U 15. Die punktspielerfahrenen Adelsheimerinnen ließen sich mit sicherem und platziertem Spiel den Pokalsieg nicht entgehen. Die unerfahrenen Hardheimerinnen werden mit Jugendwart Oliver Kropf den Blick in die Zukunft richten und hoffen auf ihre Chancen. Mit den drei Pokalsiegern im Nachwuchsbereich geht der Tischtennisbezirk Buchen mit guten Chancen in den Vergleich der Region Ost mit den Bezirken Mosbach und Tauberbischofsheim. Allerdings sind die Nachwuchshochburgen des VfB Waldstadt und des SV Niklashausen knifflige Aufgaben und wollen ihrerseits den badischen Verbandspokal erreichen. Bei der Siegerehrung dankte Bezirksvorsitzender Peter Scheurich dem TV Hardheim für die vorzügliche Ausrichtung der Pokalendspiele und wünschte den Siegern viel Erfolg in der nächsten Pokalrunde.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Jungen U 18: SV Adelsheim – Spvgg. Hainstadt 1:4 (8:12); Etienne Zinkel – Marco Gramlich 0:3, Michelle Eckstein – Fatih Bekpen 1:3, Gabriel Hambrecht – Jan Okorafor 2:3, Zinkel/Eckstein – Gramlich/Okorafor 3:2, Etienne Zinkel – Fatih Bekpen 2:3;

Jungen U 15: SV Adelsheim – Spvgg. Sindolsheim 2:4 (7:12); Janek Rüppel – Dorian Hettinger 3:0, Martlon Roth – Atienne Perlinger 0:3, Melvin Schaaf – Justin Klenk 3:0, Rüppel/ Schaaf – Hettinger/Perlinger 0:3, Jannek Rüppel – Atienne Perlinger 1:3, Melvin Schaff – Dorian Hettinger 0:3;

Mädchen U 15: TV Hardheim – SV Adelsheim 0:5; Angelina Frank – Pauline Hambrecht 0:3, Selina Sisow – Zahide Akdere 0:3, Frank/Sisow – Akdere/Hambrecht 0:3, Angelina Frank – Zahide Akdere 0:3, Selina Sisow – Pauline Hambrecht 0:3. pet

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018