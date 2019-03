Hardheim schielt auf die Relegation

Vier Partien gehen am Wochenende in der Bezirksklasse über die Bühne. Am Freitag erwarten Assamstadt und Külsheim II die Teams aus Lauda beziehungsweise Niklashausen III. Am Samstag erwartet die SG Höpfingen/Walldürn den TSV Neunstetten, der in einem zweiten Match am Sonntag in Hardheim auf dem Prüfstand steht.

TSV Assamstadt – ETSV Lauda (Freitag, 20 Uhr). Mit bislang 16:14 Zählern auf der Habenseite hat der TSV seine Zielsetzung längst realisiert. Anders die Lage des ETSV (7:23) der auf dem vorletzten Rang platziert ist. Ein Sieg würde deshalb etwas entspannen, ein solcher aber erscheint doch recht fraglich. Womöglich gelingt wenigstens ein Remis.

FC Külsheim II – SV Niklashausen III (Freitag, 20.15 Uhr): Die Brunnenstädter (30:2) als bereits feststehender Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga Ost, können die Partie ruhig und sorglos angehen. Das gilt allerdings auch für den Gast (16:16) der mit dem Ligaerhalt ebenso sein Ziel erreicht hat. Geht der Titelträger hier nochmals voll zur Sache, ist mit einem Heimsieg zu rechnen.

SG Höpfingen/Walldürn – TSV Neunstetten (Samstag, 17 Uhr): Für die SG (16:14) ist mit dem sicheren Ligaerhalt die Saison so gut wie gelaufen. Anders die Lage des Gastes (7:21) der noch tief im Tabellenkeller rangiert. Die SG verfügt über weitaus bessere Karten, so dass ein heimischer Zweierpack sehr nahe liegt.

TV Hardheim – TSV Neunstetten (Sonntag, 10 Uhr): Die Erftäler (22:8) haben gute Chancen auf den Vizetitel. Nun erscheint mit dem TSV (7:21) eine Team, das bereits am Vortag bei der SG Höpfingen/Walldürn beschäftigt war. Auch ohne eventuelle Engpässe hinsichtlich der Kräfte bei den Gästen ist der TV hoher Favorit. ege

