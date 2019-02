Heimmannschaften dominieren in der Kreisliga

Außer in der Kreisklasse C fanden in allen Spielklassen des Tischtenniskreises Tauberbischofsheim Begegnungen statt. In der Kreisliga gab es Heimsiege für Hundheim, Külsheim III und Tauberbischofsheim III.

In der Kreisklasse A siegte Eichel in Gerchsheim, während die SG Dörlesberg/Nassig II in eigener Halle gegen Großrinderfeld gewann.

Der Spitzenreiter ETSV Lauda III trat in Oberschüpf nicht an, so dass der TTC kampflos beide Zähler erhalten wird.

Kreisliga

FC Hundheim – TTC Bobstadt 9:2. Mit einer 3:0-Führung eröffnete der FC das Match, ehe A. Münkel gegen Quenzer auf 4:0 erhöhte.

Seeberger punktete gegen M. Münkel erstmals für den Gast, doch im weiteren Verlauf erhöhten T. Hauck, P. Münkel, Bischof und B. Hauck gegen Throm, M. Behringer, B. Behringer und F. Behringer auf 8:1. Nochmals war Seeberger gegen A. Münkel für den TTC erfolgreich, während im Gegenzug M. Münkel gegen Quenzer das Match entschied.

FC Külsheim III – TTV Oberlauda 9:5. Nach einer 2:1-Führung zu Beginn erhöhte der FC mit Siegen von Betz, Hanna und Weisz gegen Fischer, Fading und Balbach auf 5:1. Stolze punktete für den Gast gegen Wagner zum 2:5, während Hepp und L. Dorbath gegen Stolze und Appel auf 7:2 erhöhten. Der TTV siegte nochmals mit Fading, Stolze und Balbach gegen Betz, Weisz und Wagner, dagegen standen die heimischen Erfolge von Hanna und Hepp gegen Fischer und Appel.

TSV Tauberbischofsheim III – SG Dörlesberg/Nassig II 9:5. Zunächst lagen die Kreisstädter 2:1 vorn, ehe dann die SG nach Siegen von Schulz und Kunkel gegen Röder und Müller 3:2 in Front lag. Spang, Barthel und Henninger siegten gegen Hildenbrand, Leisering und Anderlik zum 5:3.

Nach dem Anschluss durch Hergenhahn gegen Scherer zum 4:5 sorgte Röder mit seinem Sieg gegen Kunkel wieder für den alten Abstand. Der Gast siegte nochmals mit Schulz gegen Müller, für den TSV gewannen Spang, Barthel und HGenninger gegen Leisering, Hildenbrand und Hergenhahn.

Kreisklasse A

TSV Gerchsheim – FC Eichel 5:9. Nach einer 2:1-Gästeführung zu Beginn glich A. Seubert gegen Segner aus. Matajka brachte den Gast gegen Wagner erneut in Front, während auf heimischer Seite Michel und M. Seubert gegen Balogh und Röhrig gewannen. Der FC kam nun stark auf und punktete mit Dill, Schmitt, Matajka, Segner und Röhrig gegen Szeitzsam, Albert, A. Seubert, Wagner und Michel zum 8:4. Nach je einem weiteren Sieg hüben wie drüben durch M. Seubert (TSV) gegen Balogh sowie Schmitt (FC) gegen Szeitzsam war das Match entschieden.

TTC Oberschüpf – ETSV Lauda III 9:0 (kampflos). Der Spitzenreiter aus Lauda trat zu dieser Partie nicht an, so dass den Regeln entsprechen der TTC am grünen Tisch kampflos beide Zähler erhält.

SG Dörlesberg/Nassig II - TTC Großrinderfeld 9:4. Nach der heimischen 2:1 Führung glich Stolzenberger gegen Alletzhäuser aus. Die SG punktete fortan mit Vu Van, Görlich, Lang, Geißler und Bentivoglio gegen Weimert, Horn, Liebler, Baumann und einmal kampflos zum 7:2. der TTC gewann nochmals mit Weimert und Stolzenberger gegen Alletzhäuser und Vu Van, auf der Gegenseite punkteten Görlich und Lang gegen Liebler und Horn zum Endstand.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt II - SV Schönfeld 9:6. Der TTC eröffnete mit einer 2:1 Führung. Hernach siegte der Gast mit J. Kraft, Meißner und M. Kraft gegen Throm, Quenzer und F. Behringer zum 4:2, B. Behringer, P. Behringer, Eibeler und Throm sorgten gegen Hüll, Bieber, Schmitt und Meißner für die heimische 6:4-Führung. J. Kraft und M. Kraft siegten gegen Quenzer und B. Behringer nochmals für den SV, dagegen standen dann noch die Heimsiege von B. Behringer und Eibeler gegen Schmitt und Bieber.

TSV Assamstadt III –TTC Bobstadt III 1:9. Im Match der beiden dritten Garnituren bestimmte der Gast klar das Geschehen. Nach einer 3:0-Gästeführung siegte Bickel gegen Kappes zum 1:3, mehr aber gelang den Gastgebern nicht. Fortan siegte der Gast mit Mach (2), Pfisterer, A. Volk, Göllert und T. Volk gegen Kasper, Hertlein, Frank, Nied, Lahmers und Bickel.

FC Gissigheim II – TTC Bobstadt III 9:6. Die Brehmbachtäler gingen zunächst 2:1 in Front und erhöhten durch Weirich und Ehrenfried gegen Kappes und Mach auf 4:1. T. Volk punktete gegen Podetz zum 2:4 auf der Gegenseite war Hartmann gegen A. Volk zum 5:2 erfolgreich.

Nach dem 3:5 durch Gruner gegen Noll erhöhten Häfner und Weirich gegen Göller und Mach auf 7:3. Kappes siegte gegen Ehrenfried zum 4:7 während Podetz gegen A. Volk zum 8:4 antwortete. R.Volk und Göller gewannen gegen Hartmann und Noll nochmals für den TTC , ehe Häfner gegen Gruner die Partie entschied.

Kreisklasse D

ETSV Lauda IV – TSV Tauberbischofsheim V 8:0. Eine klare Sache für den ETSV, der bereits zu Beginn 3:0 führte. Weiter gewannen Schweitzer (2), Schwager /2), Epp und Bamberger gegen Treu, Henninger, Seitz und Schellinger.

