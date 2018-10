Heimmannschaften haben in Kreisliga durchweg Nase vorn

Im Tischtenniskreis Tauberbischofsheim fand während der Woche ein mäßiges Programm statt. Dennoch aber wurde in alle Ligen gespielt. In der Kreisliga gab es durchweg Heimsiege für Gissigheim, Grünenwört und Schweigern. Auch in der Kreisklasse A siegte Großrinderfeld in heimischen Gefilden gegen Unterbalbach. Die B-Klasse verzeichnete heimische Erfolge für Bobstadt II und Schönfeld gegen jeweils gegen Oberlauda II.

Kreisliga

FC Gissigheim – SG Dörlesberg/Nassig II 9:2. Nach der Eröffnung lagen die Brehmbachtäler bereits mit 3:0 in Front. Hetzler erhöhteauf 4:0. Kunkel punktete gegen Stahl zum 1:4, im Gegenzug sorgte Veit gegen Alletzhäuser wieder für den alten Abstand. Schulz war gegen Ullrich nochmals für den Gast erfolgreich, während auf der Gegenseite Brehm, Häfner, Hetzler und Stahl gegen Diehm, Vu Van, Kunkel und Leisering das Match entschieden.

SC Grünenwört – TTV Oberlauda 9:0. Lediglich eine Pflichtaufgabe für die Maintäler, die zunächst mit 3:0 führten. Im weiteren Verlauf gewannen Degen, Felde, Zeiger, Grein, Hörtreiter und Wagner gegen Klingert, Ebert, Obrecht, Arbinger, Braun und Renk.

TSV Schweigern – FC Külsheim III 9:6. 2:1 stand es für den TSV nach der Doppelrunde, ehe M. Riegler, S. Riegler und König gegen Weisz, Betz und L. Dorbath auf 5:1 erhöhten. Nach dem 2:5 durch Hepp gegen Müller gelangte der TSVzum 6:2. Keller war gegen Fähr zum 3:6 erfolgreich, doch schon im Gegenzug punktete M. Riegler zum 7:3. Weisz, Hepp und Keller gewannen gegen S. Riegler, König und Meder zwar nochmals für den Gast, mehr war allerdings nicht möglich, da Müller gegen L. Dorbath gewann, sowie ein weiterer Zähler an den TSV ging.

Kreisklasse A

TTC Großrinderfeld– DJK Unterbalbach 9:4. Nach der heimischen 2:1-Führung zu Beginn glichen die Gäste durch Schulte gegen Horn aus. Weimert und Stolzenberger siegten gegen Bamberger und Maier zum 4:2. M. Broens gelang Liebler der 3:4-Anschluss, während auf heimischer Seite Kleinhans, Schrank und Horn gegen S. Broens, Ziegler und Bamberger zum 7:3 erfolgreich waren. Schulte siegte gegen Weimert nochmals für die DJK, doch Stolzenberger und Liebler ließen gegen M. Broens und Maier nichts mehr anbrennen.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt II – TTV Oberlauda II 9:0. Eine klare Sache für die Gastgeber, die zunächst eine 3:0-Führung vorlegten. Weiter gewannen Beier, Quenzer, F. Behringer, B. Behringer , P. Behringer und Eibeler gegen Arbinger, Klingert, M. Obrecht und I. Obrecht, zwei Zähler kamen noch kampflos hinzu. SV Schönfeld - TTV Oberlauda II 9:5. Mit einer 3:0 Führung eröffnete der SV das Match. Meißner und S. Kraft erhöhten gegen Appel und Klingert auf 5:0. Bader und I. Obrecht waren gegen Wülk und M. Kraft zum 2:5 erfolgreich, ehe Schmitt gegen Wildner wieder für den SV punktete. Nach dem 3:6 durch Stolze gegen Hüll, punktete Meißner gegen Klingert zum 7:3. Appel und I. Obrecht gewannen gegen S. Kraft und Wülk nochmals für den TTV, im Gegenzug beendeten M. Kraft und Schmitt gegen Bader und Stolze die Partie.

Kreisklasse C

VfR Uissigheim – FC Gissigheim III 1:6. Nach der Doppelrunde stand es 1:1. Während der VfR in allen weiteren Partien unterlag, gewannen für den Gast Bundschuh, Noll (2), Gehrig und Geier gegen Roßmann, Martini, Knebel und Köhler.

Kreisklasse D

TTV Oberlauda III – TSV Tauberbischofsheim V 3:8. 1:1 stand die Partie nach der Doppeleröffnung. Weiter gewannen für den TTV Hofmann und J. Wildner, für den TSV siegten Treu, Schipper (3), Schellinger und Schuster.

ETSV Lauda IV – SV Niklashausen IV 6:8. Im Match Garnituren stand es nach der Eröffnung 2:0. Das Geschehen war hart umkämpft, bei dem die Gäste mit Schöllig (3), Kohl (3), F. Sorger und Betzel erfolgreich waren. Für den ETSV gewannen Epp (2), Schweitzer und Kirschnig.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018