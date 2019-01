Hettingen neues Schlusslicht

Zwei Partien fanden am Wochenende in der Tischtennis-Bezirksliga Ost statt. Tauberbischofsheim gewann gegen Adelsheim II und festigte damit die sichere Position in der Tabellenmitte. Im Lokalderby zwischen FC Hettingen und BJC Buchen II gewannen die Gäste, so dass der FC nun am Tabellenende angelangt ist.

TSV Tauberbischofsheim – SV Adelsheim II 9:6. Zunächst hatten die Gäste mehr vom Geschehen und gingen zu Beginn mit 2:1 in Front. Lux und Matejka erhöhten gegen Krause und Bach auf 4:1. Der TSV fand nun zum Rhythmus und punktete mit Braun, Ickert, Roth, Steidten und Krause gegen Eckstein, Ruff, Krone, Schuster und Matejka zum 6:4. Der SV sorgte weiter für Spannung und glich durch Siege von Lux und Ruff gegen Bach und Braun aus. Die Hoffnungen der Gäste auf weitere Erfolge fanden aber kein Echo, da Ickert, Roth und Steidten gegen Eckstein, Schuster und Krone nichts mehr zuließen.

FC Hettingen – BJC Buchen II 6:9. Mit einer 2:1 Führung eröffnete der FC das Match und erhöhte durch Gremminger gegen Schleißinger auf 3:1. Der Gast antwortete mit Siegen von Dörrich, Scheuermann und Albrecht gegen Kisling, Schwind und Münch zum 4:3. Nach dem Ausgleich durch Wachter gegen Frick sorgte Kuhl-Bartholomeyzig gegen Frank für die 5:4-Gästeführung. Der FC bot Paroli und ging durch die Erfolge von Gremminger und Kisling gegen Dörrich und Schleißinger mit 6:5 in Front. Mehr gelang den Gastgebern aber nicht mehr, da der Gast durch die Siege von Albrecht, Scheuermann, Kuhl-Bartholomeyzig und Frick gegen Schwind, Münch, Wachter und Frank die Partie für sich entschied.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019