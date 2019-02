Hettingen steht erneut vor einer hohen Hürde

Ein volles Programm geht am Wochenende in der Tischtennis-Bezirksliga Ost über die Bühne. Am heutigen Freitag erscheinen in Eberbach und Niklashausen II die Teams aus Adelsheim II sowie Buchen II.

Am morgigen Samstag spielen Schefflenz/Auerbach, Hettingen und Hainstadt gegen Lauda, Mosbach/Waldstadt und Tauberbischofsheim.

TV Eberbach – SV Adelsheim II (Freitag, 20 Uhr). In Sachen Verfolgerrolle hat der TV (14:8) jüngst etwas an Boden verloren. Nun erscheint mit der zweiten Garnitur aus Adelsheim (9:13), das recht wechselhaft agiert. Mit dem Vorteil der eigenen Halle verfügt der TV über die etwas besseren Karten.

SV Niklashausen II – BJC Buchen II (Freitag, 20 Uhr). im Match der beiden zweiten Teams erscheinen die Stärkeverhältnisse recht klar. Die Taubertäler (19:1) führen das Feld an, während der Gast (8:14) trotz einer erkennbaren Steigerung der Leistung in Sachen Ligaerhalt noch nicht ganz aus dem Schneider ist.

TTC Schefflenz/Auerbach – ETSV Lauda (Samstag, 18 Uhr). Nach der Niederlage gegen Eberbach, befinden sich die Eisenbahner (4:8) weiter in Bedrängnis. Der TTC (11:9) kann dagegen befreit aufspielen und ist schon alleine wegen des Heimvorteils favorisiert.

FC Hettingen – VfB Mosbach/Waldstadt ( Samstag, 18 Uhr). David gegen Goliath waren jüngst die Vorzeichen, als der FC (4:18) den Spitzenreiter zu Gast hatte. Diese Fakten sind auch in dieser Partie gegeben, wo man mit dem VfB (17:5) gegen den Verfolger anzutreten hat. Auch dabei droht erneut eine Niederlage.

Spvgg. Hainstadt – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 18 Uhr). Beide Teams verfügen im Klassement der Bezirksliga Ost über elf Zähler, und auch hinsichtlich der Spielstärke bestehen recht gleiche Vorzeichen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019