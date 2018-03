Im Derby geht der Blick nach unten

Anzeige

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen findet in der Karwoche nur ein Spiel statt. Dabei kommt es zum Lokalderby zwischen Dörlesberg und Niklashausen III, das morgen um 20 Uhr stattfindet.

FC Dörlesberg – SV Niklashausen III. Beide Teams befinden sich noch nicht im „grünen Bereich“, so dass ein harter Fight um die Zähler erwartet wird. Die Gastgeber (13:17 Punkte) haben gegenüber den Gästen (11:19) das etwas bessere Punktepolster, das sich mit einem Sieg in nahezu sicherer Position verändern könnte. Anders die Lage der Taubertäler, die zumindest in Sachen Relegation gefährdet sind. Diesbezüglich würde ein Sieg für etwas Entspannung sorgen. Aufgrund der Bedeutung wird ein offener Schlagabtausch erwartet, bei dem der Heimvorteil für die Dörlesberger sprechen könnte. Dennoch ist jeder Ausgang denkbar. ege