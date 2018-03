In drei Ligen ein Zweikampf um den Titel

Anzeige

In allen Ligen des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim fanden während der Woche Spiele statt. Im Zuge des nahenden Saisonendes steigt die Spannung in Sachen Meisterschaft und Aufstieg wie auch beim Kampf gegen den Abstieg. In der Kreisliga ist das Führungsduo Grünenwört und Tauberbischofsheim klar in Front, so dass die Titelentscheidung womöglich erst am letzten Spieltag fällt. In der Kreisklasse A ringen vornehmlich Oberschüpf und Schweigern um den Titelgewinn, während in der B-Klasse Lauda III und Gerchsheim die besten Chancen haben.

Kreisliga

FC Hundheim – TTC Bobstadt 7:9. Hart wurde in Hundheim um die Zähler gerungen. Der FC ging 2:1 in Führung. A. Münkel erhöhte gegen Quenzer auf 3:1. Der Gast punktete mit Seeberger, Throm, Scherer, M. Behringer und Beier gegen M. Münkel, T. Hauck, P. Münkel, H. Bischof und M. Bischof zur 6:3-Führung. Nach dem 4:6 durch M. Münkel gegen Seeberger sorgte J. Quenzer gegen M. Münkel wieder für den alten Abstand. T.Hauck und P. Münkel siegten gegen Scherer und Throm zum Anschluss. Nach je einem weiteren Sieg auf beiden Seiten durch Beier (TTC) gegen H. Bischof sowie M. Bischof gegen M. Behringer stand es 7:8. Im fälligen Doppelfinale gelang der Gästecrew Seeberger/Quenzer gegen A. Münkel/M. Münkel der knappe Sieg.