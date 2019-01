In Hettingen trifft David auf Goliath

Für das Wochenende stehen in der Tischtennis-Bezirksliga Ost fünf Partien auf dem Programm. Am Freitag messen sich Adelsheim II und Hainstadt. Am Samstag haben die gefährdeten Teams Buchen II, Lauda und Hettingen Heimspiele und erwarten dabei die Mannschaften aus Tauberbischofsheim, Eberbach sowie Niklashausen II. Der VfB Mosbach/Waldstadt II spielt am Sonntag gegen Schefflenz/Auerbach.

SV Adelsheim II – Spvgg. Hainstadt (Freitag, 20 Uhr): Nach der jüngsten Niederlage in Tauberbischofsheim nähert sich der SV (7:13) immer mehr dem unteren Bereich der Tabelle. Ein Stopp dieser Talfahrt erscheint doch recht schwierig, denn mit den Gästen (11:9) erwartet man ein Team, welches selbstbewusst auftritt. Das Match ist völlig offen, so ist jedes knappe Ergebnis möglich.

BJC Buchen II – TSV Tauberbischofsheim (Samstag, 15 Uhr): Beide Teams waren in der Vorwoche erfolgreich. Der TSV (11:9), nach wie vor in sicherer Zone etabliert, gewann gegen Adelsheim II, während der BJC (6:14) das Lokalderby in Hettingen für sich entschied. Die Motivation der Einheimischen ist weiter gestiegen, ein knapper Erfolg wäre daher keinesfalls eine Überraschung.

TSV Lauda – TTC Eberbach (Samstag, 18 Uhr): Nach der Kanterniederlage gegen den Spitzenreiter gelang dem TTC (12:8) gegen Verfolger Mosbach/Waldstadt II immerhin ein Remis. Der ETSV (4:16), weiter mit Abstiegsängsten behaftet, benötigt dringend die Zähler, ein Zweierpack allerdings erscheint gegen den etwas angeschlagenen Gast mehr als fraglich. Womöglich gelingt wenigstens ein Remis.

FC Hettingen – SV Niklashausen (Samstag,18 Uhr): David gegen Goliath, dieser Fall erscheint in dieser Partie gegeben. Der FC (4:16) steht nach seiner Niederlage gegen Buchen II am Tabellenende, während die Taubertäler (17:1) das Feld anführen. Mehr als ein achtbares Ergebnis erscheint für den FC in seiner derzeitigen Verfassung kaum möglich.

VfB Mosbach/Waldstadt – TTC Schefflenz/Auerbach (Sonntag, 13 Uhr): Mit 15:5 Zählern verfügt der VfB immer noch über gute Chancen, dem Spitzenreiter auf den Fersen zu bleiben. Mit dem TTC (11:7) hat man ein Team zu Gast, das immer Vorderfeld der Liga agiert. Dennoch besitzen die Gastgeber die weitaus besseren Karten, so dass ein Heimsieg erwartet werden kann.

