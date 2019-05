In Konkurrenz mit der Fußball-Bundesliga

Patrick Geißelhardt von der Spvgg. Hainstadt gewann souverän das Ranglistenturnier der Herren des Tischtennisbezirks Buchen, das im Walter-Hohmann-Schulsportzentrum in Hardheim ausgetragen wurde.

Leider fanden sage und schreibe nur sieben Teilnehmer an einem sonnigen Samstagnachmittag, an dem zudem noch das Finale der Fußball-Bundesliga stattfand, den Weg nach Hardheim. Dies bedeutete einen absoluten Negativrekord und unterbot sogar deutlich den bisherigen „Rekord“ von nur zwölf Teilnehmern im letzten Jahr.

Aushängeschilder

Bedenklich stimmt besonders die Tatsache, dass kein Spieler von den beiden Aushängeschildern des Bezirks Buchen, dem Verbandsligisten SV Adelsheim, und dem BJC Buchen, der in der Verbandsklasse spielt, an dieser Veranstaltung teilnahm.

Begrüßt wurden die Teilnehmer vom Bezirksvorsitzenden Peter Scheurich, der auch die Gesamtleitung hatte, die Turnierleitung machte wie immer Sportwart Jörg Kromer.

In diesem Turnier ging es um fünf Startplätze, die zur Teilnahme an der Verbandsrangliste berechtigten. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde in einer Gruppe nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt.

Dabei setzte sich der Spitzenspieler vom Bezirksligisten Spvgg. Hainstadt, Patrick Geißelhardt, mit sechs klaren Siegen und nur zwei Satzverlusten deutlich durch. Dahinter lagen sein Vereinskollege Christopher Preuhs und Dennis Metzger vom TTC Korb mit vier Siegen und zwei Niederlagen sowie einem Satzverhältnis von 13:9 gleichauf.

Da Metzger allerdings den direkten Vergleich zwischen diesen beiden gewinnen konnte, belegte er den zweiten Platz vor Preuhs.

Für das Verbandsranglistenturnier des Badischen Tischtennisverbandes, das am 15. Juni in Walldorf ausgespielt werden wird, haben sich qualifiziert:

1. Patrick Geißelhardt (Spvgg. Hainstadt – 6:0 Spiele, 18:2 Sätze), 2. Dennis Metzger (TTC Korb – 4:2, 13:9), 3. Christopher Preuhs (Spvgg. Hainstadt – 4:2, 13:9), 4. Thomas Oelerking (TV Hardheim – 3:3, 13:11), 5. Adrian Hettinger (Spvgg. Sindolsheim – 3:3, 12:11). dk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019