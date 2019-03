Jetzt keine Abstiegssorgen mehr

Laudenbach.Vier Spiele – drei Siege. Durch die Erfolge in den letzten drei Verbandsspielen haben die Laudenbacher Herren um Thomas Ruske keinerlei Abstiegssorgen mehr.

Nach Minuspunkten gerechnet ist Laudenbach gar nur zwei Punkte schlechter als Tabellenführer Neuenstein III – Platz 4 (17:9 Punkte).

Die Rückrunde begann äußerst unglücklich. An heimischen Tischen musste man sich dem ewigen Ri-valen, dem TSV Dörzbach mit 5:9 geschlagen geben. Gegen die drei Mannschaften aus dem Tabellen-keller, den Mannschaften vom TSV Gerabronn II, Niedenhall III und Roßfeld IV gab es hart umkämpfte Erfolge.

Vor dem Heimspiel gegen den TSV Dörzbach I war man sich sicher, dass dies eine harte Nuss werden würde. Die Gäste spielten gegenüber der Vorrunde in komplett anderen Aufstellung. In der Vorrunde gingen alle drei Eingangsdoppel an Laudenbach – nun wurde es denkbar schwerer, denn die Gäste führten nach den Doppeln mit 1:2.

Diese Gästeführung konnten Stefan Gölz, Ludwig Moll und Thomas Ruske in eine eigene 4:2 Führung ummünzen. 17 Sätze später hatte sich das Spiel wiederrum gedreht – die Gäste aus Dörzbach führten nun ihrerseits mit 4:6. Bei diesem Spielstand sorgte Ludwig Moll durch seinen zweiten Einzelerfolg nochmals für Hoffnung auf Laudenbacher Seite – doch vergebens – was man auch versuchte, der Gegner aus Dörzbach war an diesem Abend stärker und sicherte sich beim 5:9-Endstand verdient beide Punkte. Ein Spiel mit einem besonderen Reiz sind die Spiele gegen den TSV Gerabronn. Trifft man sich vor dem Spiel als Freunde – kämpft man während des Spiels gegeneinander – und verabschiedet sich wieder als Freunde. So auch in diesem Spiel, dem zweiten der Rückrunde. Gerabronn musste auf ihre Nummer eins verzichten, hatte jedoch einen starken „Nachrücker“ auf Platz sechs im Team.

Bedauerlich aus Laudenbacher-Sicht begann diese Partie mit drei Doppel-Niederlagen gleich zu Beginn der Begegnung. Also war es wichtig, selbst Spiele zu gewinnen, um das Spiel nicht gleich verloren zu geben. So lief es dann Gott sei Dank auch. Ludwig Moll, Stefan Gölz, Paul Stumpp und Thomas Ruske sorgten für eine vorübergehende 3:4-Führung – alle vier Spiele gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen – Kampf bis zum Umfallen.

Drei Matchbälle abgewehrt

Gerabronn II punktete dann durch ihren „neuen“ Mann Jerzy Glab gegen Jörg Hever – natürlich in fünf Sätzen – Ausgleich 4:4 in einem äußerst attraktiven Einzel – beide Spieler waren äußerst offensiv aus-gerichtet. Aber die Gäste waren nicht zu Gastgeschenken bereit – zumindest nicht an diesem Abend. Durch vier Siege in Folge lag Laudenbach I uneinholbar mit 4:8 in Führung (Erfolge von Hubert Kraft, Stefan Gölz, Ludwig Moll und Thomas Ruske).

Den Schlusspunkt zum 5:9-Auswärtserfolg markierte Hubert Kraft gegen Glab – natürlich – auch hier wieder erst im fünften Satz, nachdem er sogar drei Matchbälle gegen sich abwehren konnte – gar noch in der Verlängerung mit 13:15 – nach einer Spielzeit von dreieinhalb Stunden.

Diese Partie verlief äußerst ausgeglichen – 30:30 Sätze – lediglich 14 einzelne Bälle (555:569) war Laudenbach I besser.

Im dritten Spiel der Rückrunde trat der Tabellenfünfte Laudenbach I beim Tabellenletzten, dem TSV Rossfeld IV, an. Doch allein anhand der Tabellensituation konnte man keine Spielprognose wagen.

Vorbachtäler taten sich schwer

Schon in der Vorrunde taten sich die Vorbachtäler schwer – so auch in der Rückrunde. Die Gastgeber führten nach den Doppeln mit 2:1, die durch das starke vordere Paarkreuz der Einheimischen gar auf 4:1 ausgebaut werden konnte. Wieder musste man einem Rückstand hinterherlaufen. Paul Stumpp sorgte dann für die Wende in dieser Begegnung. Am Ende glücklich mit 8:11 im fünften Spielabschnitt siegte Stumpp gegen Kurt Meier. Als dann auch noch Thomas Ruske und Jörg Hever punkteten, hatten die Gäste den Anschluss geschafft. Faehse sorgte für einen weiteren Punkt der Gastgeber – 6:4. Nun kam die zweite starke Phase der Gäste. Ohne Satzverlust setzten sich Stefan Gölz und Ludwig Moll zur 5:6 Führung durch. Äußerst wichtig war dann anschließend der Erfolg von Thomas Ruske im Spiel gegen Kurt Meier – 5:7. Die Gäste konnten noch auf 6:7 verkürzen, ehe Hubert Kraft und Jörg Hever „den Sack zumachten“. Nach 998 gespielten Bällen hatte Laudenbach I mit 6:9 bei Rossfeld IV gewonnen.

Auch der Tabellenvorletzte vom TSV Niedernhall gab in Laudenbach alles, um nicht zu verlieren. In der Vorrunde behielt Niedernhall gar die Oberhand, wobei lediglich Gerhard Wolfert einen Einzelerfolg verbuchen konnte – es war also noch was offen. Wie schon in den vorherigen Begegnungen – Laudenbach I lag nach den Doppeln zurück – 1:2. Laudenbachs Nummer eins Stefan Gölz hatte gegen Stefan Lutz im ersten Satz keine gute Leistung abgeliefert und unterlag mit 8:11. Ungewöhnlich war dann die Steigerung im zweiten Satz mit dem Ausgleich. Gölz wurde immer sicherer und besser und holte den 2:2-Ausgleich.

Mit einem starken Blockspiel sorgte Ludwig Moll gegen die Nummer eins der Gäste, Hendrik Rupp, für klare Verhältnisse – alle drei Sätze gingen an „Luggi“ - 3:2. Diesen knappen Vorsprung baute der starke Thomas Ruske auf 4:2 aus. Dem 4:2 folgte gar noch das 5:2 durch Paul Stumpp. Alles sah nach einer klaren Vorstellung der Laudenbacher aus.

Beide Punkte im hinteren Paarkreuz gingen an die Gäste – nur noch 5:4. Auf das vordere Paarkreuz der Laudenbacher mit Stefan Gölz und Ludwig Moll war Verlass – 7:4. Thomas Ruske machte mit seinem zweiten Einzelerfolg vorzeitig das Unentschieden sicher.

Die Gäste kamen durch Schips und Rupp noch auf 7:6 heran. Im letzten Einzel zeigte Jörg Hever seine wahre Klasse. Er ließ von Anfang an keinen Zweifel an seinem Sieg aufkommen. Dem attraktiven Angriffsspiel von Huber hatte Jever immer die bessere Antwort entgegenzusetzen, was sich dann gar im dritten Satz mit einem klaren 1:11-Erfolg ausdrückte. Laudenbach I hatte in der Rückrunde seine fleißigsten Punktesammler in Ludwig Moll und Thomas Ruske (je 7:1) sowie in Stefan Gölz (6:2). pg

