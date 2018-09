Kantersieg für den SV Niklashausen

Zum Start in die neue Saison ging in der Tischtennis-Bezirksliga Ost eine Partie über die Bühne. Dabei gab es im Lokalderby zwischen Aufsteiger Lauda und Niklashausen II einen klaren Gästesieg.

ETSV Lauda – SV Niklashausen II 2:9. Die Gäste diktierten von Beginn an das Geschehen und gingen zunächst in der Doppelrunde mit 2:1 in Führung. Rist, Anderlik und M. Heß erhöhten gegen Ihl, Adelmann und Lerke auf 5:1. Bei diesem Stand gelang Stein gegen Behringer nochmals ein Sieg für die Eisenbahner, doch hernach war der SV wieder am Zuge, dessen Akteure H. Heß, Eckert, Anderlik und Rist gegen Appel, Herrmann, Ihl und Adelmann den Kantersieg perfekt machten. ege

