Keine Chance gegen Gäste aus Ketsch

Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des FC Külsheim spielte am Freitag nach über sieben Jahren erstmals wieder in der Verbandsklasse Nord. Im Heimspiel gegen den 1. TTC Ketsch II setzte es eine hohe 1:9-Niederlage. Dabei gingen alle vier Fünfsatzspiele an die Gäste aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Von vornherein Außenseiter

Das Team aus der Brunnenstadt wusste schon vor dem ersten Ballwechsel nach dem Aufstieg, dass es in jeder Begegnung der spielstarken Verbandsklasse Nord als Außenseiter antritt. Nach den Doppeln gegen Ketsch stand es 0:3, wobei ein 2:1-Zwischenstand durchaus hätte möglich sein können. Sowohl Christian Leiblein/Ulrich Soden wie auch Michael Düll/Wolfgang Michelberger unterlagen knapp 2:3, Leiblein/Soden gar nach einer 2:0-Satzführung.

Leiblein setzte in seinem Einzel die Reihe verlorener Entscheidungssätze fort und nach Sodens deutlichem 3:0-Sieg musste auch Düll im fünften Satz den Kürzeren. Der Zwischenstand von 1:6 gab den Spielverlauf zu dem Zeitpunkt nicht wieder. Die drei nächsten Einzel indes waren sichere Beute der durchschnittlich jungen Truppe aus Ketsch, die nach zweieinhalb Stunden Spieldauer unwidersprochen verdient gewann.

Soden meinte nach dem Duschen: „Wenn wir alle Fünf-Satz-Spiele gewonnen statt verloren hätten, dann ständen wir jetzt noch an der Platte.“ Leiblein zeigte sich am Ende enttäuscht ob seiner beiden Fünfsatzniederlagen, er hatte gegen den Spitzenmann der Gäste im fünften Satz vorne gelegen: „Ich habe Möglichkeiten aus der Hand gegeben.“

Michelberger konstatierte, „mein Gegner war zu schnell“, er selbst habe mit seiner eigenen Spielweise nichts Entscheidendes entgegen setzen können. Auch Düll blieb selbstkritisch: „Ich hatte den Sieg auf dem Schläger, bin jedoch zum Schluss nicht mehr aggressiv genug zu Werke gegangen.“

Soden, der gegen einen sehr jungen Kontrahenten den einzigen Punkt für das Külsheimer Team holte, analysierte, „für mich hat diesmal die Erfahrung gesprochen“. In zwei Jahren sehe es vom Ergebnis her gegen den aufstrebenden Kontrahenten wohl anders aus.

Mannschaftsführer Holger Würzberger befand, das Endergebnis entspreche dem Spielverlauf nicht und sei zu hoch ausgefallen. Leiblein ergänzte dazu noch , „es hätten für uns ein bis zwei Matches mehr herauskommen können“, insgesamt jedoch sei der Klassenunterschied bemerkbar gewesen. hpw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018