Klares 9:0 gegen das Kreisliga-Schlusslicht

Im Tischtennisbezirk Buchen wurde an diesem Spieltag erstmals in diesem Jahr in allen Klassen gespielt. An der Spitze blieb jeweils alles beim Alten, trotz einiger Überraschungen in der B-Klasse.

Kreisliga

Einen Pflichtsieg verbuchte Verfolger FC Hettingen II mit einem klaren 9:0 gegen Schlusslicht SV Seckach II, wofür T. Bechtold, M. Koß, H. Münch, S. Killian, J. Wegert und L. Henn verantwortlich zeichneten. Im Mittelfeld bezwang die SG Höpfingen/Walldürn II ihren Tabellennachbarn Spvgg. Hainstadt II in einem engen Spiel mit 9:5, was nun beide Teams mit exakt 10:10 Punkten gleichauf liegen lässt. Für die SG waren T. Greulich/M. Schweitzer, Matthias Gramlich, W. Oks (2), M. Weihbrecht (2), A. Obermüller sowie Greulich (2) erfolgreich, für die Gäste punkteten M. Bekpen/K. Schäfer, F. Bekpen/Marco Gramlich, F. Bekpen, Gramlich und T. Balles.

Kreisklasse A

Mit einem 9:2-Auswärtssieg beim TSV Oberwittstadt II setzte Tabellenführer SV Rippberg mit dem Sextett C. Pöschko, A. Fröschen, J. Wagner, J. Schneider, F. und S. Gärtner seine Siegesserie fort. Die Zähler der Gastgeber erzielten E. Albrecht und B. Volk. Verfolger SV Adelsheim III gewann mit den Akteuren E. Zinkel, E. Daitche, L. Kuhn, J. Gramling, M. Rauch und D. KIrchhoff mit 9:1 beim SV Seckach III.

Allerdings wurde das Spiel wegen falscher Reihenfolge in der Mannschaftsaufstellung von Seckach mit 9:0 für Adelsheim gewertet, so dass der von M. Walz erkämpfte Ehrenpunkt nicht zählte. Der zweite Verfolger, die Spvgg Sindolsheim II, gewann ebenso klar mit 9:0 beim TV Hardheim II. Sindolsheim spielte mit Ch. Geiger, Markus Gakstatter, M. Häfner, W. Fechner, J. Rieger und J. Fuchs, die Gastgeber kamen nicht über vier Satzgewinne hinaus.

Unerwartet deutlich mit 9:0 dominierte die SG Höpfingen/Walldürn III auf eigener Platte den einen Platz höher positionierten TSV Neunstetten II. Die SG spielte in der Aufstellung W. Wüst, M. Hauk, Ch. Wüst, J. Seufert, M. Steck und D. Kaloyan, bei den Gästen war R. Frauenschuh beim 9:11 im Entscheidungssatz dem Ehrenpunkt am nächsten.

Kreisklasse B

Den ersten Punktverlust musste Spitzenreiter SV Adelsheim IV im Auswärtsspiel bei der Spvgg Hainstadt III hinnehmen, denn mit 2:8 musste der Favorit überraschend klar gegen den Tabellendritten die Segel streichen. Hainstadt spielte mit J. Gentner, T. Moldaschl, K. Kowitzke und D. Herberich, für die ersatzgeschwächten Adelsheimer punkteten A. Eckstein und D. Kirchhoff. Keinen Nutzen konnte der Tabellenzweite, der TTC Korb III, aus dem Stolpern des SVA ziehen, denn mit 4:6 unterlag der TTC bei der Spvgg Sindolsheim III und verpasste somit den Sprung an die Tabellenspitze. Für Sindolsheim siegten J. Fuchs/Mathias Gakstatter, J. Rieger, Fuchs, K. Graser (2) und Gakstatter, bei Korb überzeugte R. Schoenemann mit zwei Einzel- und einem Doppelsieg zusammen mit J. Bytomski. J. Übele steuerte einen Zähler bei. Deutlich mit 8:2 behielt der VfB Sennfeld III mit dem Quartett P. Blaß, T. Gramlich, S. Geiger und F. Jäger beim FC Eubigheim die Oberhand. W. Oem, und R. Preiß gewannen jeweils ein Einzel für die Gastgeber. dk

