Külsheim erwartet Lauda II

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen stehen an diesem Wochenende zwei Spiele auf dem Programm. Spitzenreiter Külsheim II erwartet am Freitag die zweite Garnitur des ETSV Lauda, am Samstag messen sich die neuen Verfolger Hardheim und Seckach.

FC Külsheim II – ETSV Lauda II (Freitag, 20 Uhr): Die Brunnenstädter (19:1) führen klar das Feld an, während der ETSV (5:15) mit Sorgen um den Ligaerhalt behaftet ist. Nimmt man die Tabellenstände beider Teams zum Maßstab, so wäre alles andere als ein Heimsieg schon mehr als nur eine Überraschung.

TV Hardheim – SV Seckach (Samstag, 18 Uhr): Beide Mannschaften verbuchten in der vergangenen Woche einen Sieg. Damit stieß man positionell in die Runde der Verfolger. Der TV (16:4) gewann knapp in Lauda II, dem SV gelang ein Kantersieg gegen das Schlusslicht aus Tauberbischofsheim II. Das Match ist völlig offen, womöglich entscheidet knapp der Heimvorteil. ege

