Külsheim fertigt Laudas Zweite ab

Mit zwei Spielen setzte die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen am Wochenende die Runde fort.

Der Herbstmeister FC Külsheim II fertigte seinen Gegner ETSV Lauda II mit einer Kanter-Niederlage ab, während der TV Hardheim gegen den SV Seckach überhaupt keinen Gästetreffer zu ließ.

FC Külsheim II – ETSV Lauda II 9:2. Im Match der beiden zweiten Garnituren bestimmten die Brunnenstädter klar das Geschehen. Zunächst ging man in der Doppeleröffnung 3:0 in Führung und erhöhte die durch H. Würzberger gegen Schütz auf 4:0. Nach dem 1:4 durch Routinier Kleist gegen Schanzenbächer punktete R. Würzberger gegen Dertinger auf 5:1. Der ETSV war nochmals mit Storch gegen Junak erfolgreich, in den anderen Partien aber siegte der FC mit Wüst, Stang, H. Würzberger und Schanzenbächer gegen Berger, Muhr, Kleist und Schütz.

TV Hardheim – SV Seckach 9:0. Eine klare Sache für den TV der mit 3:0 eröffnete. Auch in den Einzelpartien war man überlegen und gab keinen Zähler ab. Dabei waren Oelerking, Kuhn, A. Wagner, Dyzy, Kropf und R. Wagner gegen Siegmann, Eckl, Wallisch, Thomeier, Schall und Astor erfolgreich. ege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019