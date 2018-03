Külsheim I siegt in „echtem“ Endspiel

Anzeige

Das Team FC Külsheim 1 ist Gewinner des Herren-B-Pokals der Region Ost innerhalb des Badischen Tischtennisverbandes.

Für die Finalspiele in der Waldsporthalle in Dörlesberg hatten sich der SV Adelsheim II (Bezirk Buchen), der TV Eberbach I (Bezirk Mosbach) sowie die Mannschaft aus der Brunnenstadt qualifiziert. In den Bezirken teilgenommen hatten die Teams, die in einer der Bezirksklassen oder in der Bezirksliga Ost spielen.

Die finalen Kontrahenten waren einträchtig jene, die in der Bezirksliga Ost die ganze Saison lang Meisterschaft und Aufstieg in die Verbandsklasse Nord oder um den Relegationsplatz nach oben sportlich stritten. Sie traten in einer Runde „Jeder gegen Jeden“ an, die Paarungen wurden vor Ort ausgelost.