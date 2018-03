Külsheim II schon heute im Einsatz

Anzeige

TSV Neunstetten – ETSV Lauda II (Freitag, 20 Uhr). Nach der jüngsten Niederlage in Dertingen ist der Ligaerhalt für den TSV (12:14) noch nicht gesichert. Ein Zweierpack würde dass Klassenziel jedoch günstig beeinflussen. Das Match gegen den ETSV II (15:11) ist offen, so dass jeder

knappe Ausgang denkbar ist.

ETSV Lauda II – SV Seckach (Samstag, 19 Uhr). Die Eisenbahner (15:11) waren bereits am Vortage in Neunstetten gefordert. Mit den Gästen (11:15) erscheint nun ein Team, das in Sachen Ligaerhalt noch Punkte benötigt. Vorsicht ist deshalb für den ETSV geboten, der aber dennoch mit einer leichten Favoritenbürde in die Partie geht. ege

