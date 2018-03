Külsheim verfügt in Sachen Aufstieg über bessere Karten

Anzeige

Der FC Külsheim verfügt in der Tischtennis-Bezirksliga Ost in Sachen Aufstieg nun über die besten Karten. Der bisherige Titelfavorit SV Adelsheim II unterlag überraschend in Eberbach und steht nur noch auf dem Relegationsrang.

TTC Neckargerach/Guttenbach – TSV Assamstadt 9:7. Nach einer 3:0-Führung erhöhte der TTC durch Lauer gegen J. Ansmann auf 4:0. Nach dem 1:4 durch Mutsch gegen Karolus sorgte Weber gegen A. Ansmann wieder für den alten Abstand. Müller punktete gegen Hedrich zum 2:5, während auf heimischer Seiten Brauch gegen Hügel gewann. Der Gast wurde stärker und erzwang durch die Siege von Eichhorn, Mutsch, J. Ansmann und Müller gegen Alduk, Lauer, Karolus und Weber den Ausgleich. Hedrich siegte gegen A. Ansmann zum 7:6, doch dann gelang Eichhorn gegen Brauch wieder der Gleichstand. Im letzten Einzelmatch sorgte Alduk gegen H. Hügel die heimische 8:7-Führung. Im fälligen Finale der Doppelteams gelang der TTC-Kombination Lauer/Karolus gegen Mutsch/J. Ansmann der knappe Zweierpack.

FC Hettingen – TV Eberbach 9:7. 3:0 führte der FC zu Beginn. Gremminger erhöhte gegen Schuler auf 4:0. Nach dem 1:4 durch Becker gegen Münch antwortete Wachter gegen Esgin zum 5:1. Nach den Siegen von Frömmel, Beck und Neidig gegen Müller, Kisling und Frank stand es 5:4. Gremminger siegte gegen Becker zum 6:4. Der TV bot weiter Paroli und punktete mit Schuler und Frömmel gegen Münch und Wachter zum 6:6. Müller und Kisling gelang gegen Esgin und Neidig die 8:6, doch im letzten Einzelmatch sorgte Beck gegen Frank für den Anschluss. Im Doppelfinale sicherte die heimische Crew Gremminger/Kisling gegen Schuler/Esgin den Sieg.