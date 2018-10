Külsheims starke Leistung

Für die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des FC Külsheim ging es am Samstag in der Verbandsklasse Nord der Herren weiter mit dem Gastspiel beim TTV Mühlhausen I im Bezirk Heidelberg. Das 8:8-Unentschieden nach vier Stunden und 20 Minuten Spielzeit ist ein schöner Erfolg für das Team aus der Brunnenstadt.

Vor Beginn der Partie hätten die Külsheimer ein 8:8-Unentschieden beim nach Spielstärkeziffern stärkeren Widerpart sicherlich sofort unterschrieben. Zwischenzeitlich liebäugelte man in Reihen der Külsheimer durchaus mit einem doppelten Punktgewinn. Beide Teams boten die jeweils derzeit in etwa bestmögliche Formation auf.

Die Brunnenstädter gingen aus den Doppeln mit einer 2:1-Führung heraus. Ulrich Soden/Ralf Würz-berger unterlagen dem einheimischen Spitzendoppel in vier Sätzen. Das Külsheimer Einserdoppel Marco Henninger/Christian Leiblein siegte knapp in fünf Durchgängen (11:8 im fünften Satz), das Dreier-Doppel Michael Düll/Wolfgang Michelberger klar in drei Sätzen.

Danach verlor Leiblein gegen Mühlhausens „Einser“ mit 1:3, Külsheims Spitzenspieler Henninger ge-wann seine Partie mit dem gleichen Ergebnis. Als anschließend Düll (11:9 im fünften Satz) und Soden (3:0) beide Begegnungen im mittleren Paarkreuz siegreich beendet hatten, führten die Külsheimer mit 5:2. Würzberger unterlag danach in drei Sätzen.

Fünf Niederlagen am Stück

Michelberger, der sein Spiel sowohl im dritten als auch im vierten Satz bereits hätte entscheiden können, nutzte den x-ten Vorteil erst in der Verlängerung des fünften Durchgangs (13:11). Nach dem 3:1-Erfolg von Henninger im Duell der Spitzenleute führten die Brunnenstädter mit 7:3. Allerdings gingen dabei alle drei Fünfsatzspiele an die Brunnenstädter. Diese Fortune in den Entscheidungssätzen sollte sich allerdings ändern: Es setzte für die Külsheimer fünf Einzelniederlagen am Stück.

Nacheinander verloren Leiblein in vier Sätzen, Soden in deren fünf (9:11 im Entscheidungssatz), Düll in vier zumeist knappen Durchgängen, Michelberger nach 0:2-Satzrückstand in fünf Sätzen. Würzberger konnte „einen ganzen Stall von Matchbällen“ im vierten und im fünften Satz nicht verwerten, verlor 10:12 im letztmöglichen Durchgang.

Somit lag der beiderseitige Druck bei einer 8:7-Führung der Mannen aus Mühlhausen auf den jeweiligen Spitzendoppeln. Die Külsheimer Henninger/Leiblein zeigten sich der Verantwortung für ihr Team prächtig gewachsen und gewannen das Schlussdoppel sicher mit 3:0-Sätzen. Mannschaftsführer Holger Würzberger kommentierte den Abend mit „klasse Mannschaftsleistung, Punkt ist Punkt“.

Die nächste Aufgabe am kommenden Samstag beim Mit-Spitzenreiter TTV Heidelberg I stellt indes eine sehr hohe Hürde dar. hpw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018