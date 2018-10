Kupferzell war einfach stärker

Der VfB Bad Mergentheim I trat beim Tabellenführer Herren Bezirksklasse A Gr.1 mit Ersatzspieler Kraft an. Die Eingangsdoppel wurden von Mergentheim mit 2:1 entschieden. Im ersten Durchgang ging Mergentheim immer mit einem Punkt in Führung, und Kupferzell glich postwendend wieder aus. Spielstand war 5:4 für Mergentheim. Erstmals ging Kupferzell durch Niederlagen von Pattschull und Uhl mit 6:5 in Führung. Nur der erfolgreichste Mergentheimer Spieler Giller (zwei Einzel, ein Doppel) konnte noch einen Punkt für die Badestädter markieren, folglich gewann Kupferzell die Partie mit 9:6. Am Samstag, 3. November, empfängt der VfB MGH I um 18.30 Uhr die Gäste von der SG Garnberg in der Turnhalle Stadtgarten.

Herren Kreisliga A Gr. 2

Bad Mergentheim II empfing im Nachbarschaftsduell den FC Igersheim. Nach zweieinhalb Stunden Spielzeit stand ein deutliches 9:3 für MGH auf dem Spielberichtsbogen. Die Eingangsdoppel konnte Igersheim noch mit 2:1 für sich entscheiden. Nachfolgend konnte MGH II durch Siege von Jezierski, Scott-Backes, Mayer, Englert, Almostafa und Mlotek mit 7:2 in Führung gehen. Jezierski gab noch ein Spiel ab. Scott-Backes und Mayer stellten den 9:3-Endstand her. Durch diesen Sieg kletterte MGH II an die Tabellenspitze, punktgleich mit dem TSV Schrozberg. Bad Mergentheim II ist am Freitag, 2. November, um 20 Uhr Gastgeber für den SC Buchenbach III in der Turnhalle Stadtgarten.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Mit einem 9:5 entführte die TTF Laudenbach II die Punkte beim VfB Bad Mergentheim III.

Bei den Eingangsdoppeln ging Laudenbach mit 2:1 in Führung. Wegner und Knorr brachten die Badestädter zum 3:4 heran. Karkhi und Knorr waren noch siegreich. Die restlichen Punkte gingen, teilweise sehr knapp, zum Endstand 9:5 an die Laudenbacher. Das nächste Spiel für MGH III ist am Donnerstag, 8. November, um 19.30 Uhr in Bad Mergentheim (Stadtgarten) gegen Buchenbach V. Bö

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018