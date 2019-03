Kurzer Prozess mit der SG: Pflichtsieg gegen Garnberg

Herren Bezirksklasse A Gr.1

SG Garnberg – VfB Bad Mergentheim I 3:9 (13:30 Sätze)

Bad Mergentheim I: Uwe Pattschull, Julian Uhl, Rudi Giller, Reinhold Frey, Herwig Wegner und Lukas Wegner.

Durch das fehlen von Schrickel wurde das sonst so erfolgreiche Doppel auseinander gerissen. Das machte sich gleich bemerkbar, denn die Paarung Pattschull/H. Wegner bezog gleich eine Niederlage.

Die beiden anderen Doppel Giller/Frey und Uhl/L. Wegner waren siegreich. Uhl verlor nun gegen die Nr. 1 aus Garnberg in vier Sätzen. Pattschull brauchte für seinen Sieg nur drei. Frey ließ den dritten Punkt für Gerabronn zu.

Beim Stand von nun 3:3 ging der Mergentheim Express los. Giller, L. Wegner, Ersatzmann aus der dritten Mannschaft und H. Wegner stellten den 6:3-Punktestand nach dem ersten Durchgang her. Pattschull, Uhl und Giller machten dann jeweils in drei Sätzen kurzen Prozess mit ihren Gegnern. Nach nur gut zwei Stunden stand der 9:3-Auswärtssieg fest. Erfolgreichster Spieler in dieser Begegnung war Giller mit zwei gewonnen Einzeln und einem Doppel.

Herren Kreisliga A Gr. 2

FC Igersheim – VfB Bad Mergentheim II 7:9 (29:32 Sätze)

Mit zweifachem Ersatz traten die Mergentheimer in Igersheim an. Die Eingangsdoppel gingen mit 2:1 an die Zweite. Dann starteten die Mergentheimer durch und lagen nach dem ersten Durchgang mit 6:3 in Front.

Überraschend holte Igersheim bis auf 8:7 auf, so dass das Schlussdoppel über Sieg oder Unentschieden musste. Dieses Doppel gewannen die Mergentheimer ganz knapp im fünften Satz und damit auch das Spiel mit 9:7 und verbleiben somit auf dem zweiten Platz.

Die nächsten Spiele: MGH I empfängt erst am 30. März Creglingen, am 22. März um 20 Uhr: MGH II – Spvgg. Gröningen-Satteldorf V und am 23. März um 18 Uhr: MGH III – SV Bieberehren (alle in der Turnhalle Stadtgarten). VfB/Bö

