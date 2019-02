Lange Fahrt zum klaren Sieg

ESV Weil – SV Niklashausen II 1:9.

Nach mehr als dreieinhalbstündiger Anreise kam das Badenligateam des SV Niklashausen hochmotiviert in Weil am Rhein an – und war sehr überrascht, dass die Gastgeber auf ihre zwei besten Spieler verzichteten. Niklashausen stand deshalb einer Weiler „Rumpftruppe“ gegenüber.

Entsprechend schnell ging die Partie dann über die „Bühne“. Weil lag einmal in Führung, und zwar nach dem Eröffnungsdoppel, das Tu/Eise gegen Szlubowski/Anderlik gegen gewannen. Gleich danach glichen Malcherek/Bereziuk gegen Ayadi/Doukoudis zum 1:1 aus, ehe dann Malcherek im ersten Einzel wenig Gegenwehr von Eise erfuhr und mit 3:0 als Sieger von der Platte ging. Mehr hatte da schon Bereziuk gegen Tu zu kämpfen, dem es aber auch gelang, seinem Gegenüber in fünf umkämpften Sätzen den Schneid abzukaufen. Danach heimste Fiederling gegen Ayadi relativ schnell die nächsten Punkte für seine Mannschaft ein. Szlubowski war gegen Meyer sichtlich unterfordert war und erhöhte auf 6:1.

Im Duell Anderlik gegen Manske kam immerhin etwas Spannung auf, als der Weiler den ersten Satz überraschend gewann. Allerdings drehte das Taubertäler Nachwuchstalent dann derart auf, dass sein Gegenüber den Bällen in den folgenden Sätzen mit 11:1 und 11:2 nur so hinterherschauen konnte. Kaum Gegenwehr erfuhr auch Degen in seinem Spiel gegen Doukoudis, das er haushoch gewinnen. Damit zogen die weitgereisten Gäste so auf 8:1 davonzogen.

Den Schlusspunkt in einer schwachen Begegnung setzte Malcherek gegen Tu, so dass man mit einem 9:1 im Gepäck nach 95 Minuten Spielzeit bereits die Heimreise lange antreten durfte.

Am Samstag, 2. März, erwartet der SVN vor heimischem Publikum nun den TSV Karlsdorf. bako

