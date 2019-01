Lauda III festigt seine Führung

Im Tischtenniskreis Tauberbischofsheim wurde während der Woche nur zweimal gespielt. In der Kreisklasse A gewann Lauda III in Unterbalbach. In der D-Klasse gelang Spitzenreiter Niklashausen IV in Tauberbischofsheim V ein Kantersieg. Kreisliga, sowie die Kreisklassen B und C eröffnen in dieser Woche die Rückrunde. Lauda III festigte in der A-Klasse die Führung.

Kreisklasse A

DJK Unterbalbach – ETSV Lauda III 5:9. Der Gast ging zunächst mit 2:1 in Führung. Kuhn und Berger erhöhten diese durch Siege gegen Bamberger und Schulte auf 4:1. Etwas Spannung kam auf nach den Siegen von M. Broens und Schwenkert gegen Neuser und Renk zum 3:4 Anschluss. Die Hoffnungen der DJK waren jedoch nur von kurzer Dauer, denn fortan punktete der ETSV mit Schweitzer, Köhler, Berger und Kuhn gegen Maier, F. Broends, Bamberger und Schulte zum 8:3. M. Broens und Schwenkert punkteten gegen Renk und Neuser zwar zum 5:8, mehr war allerdings nicht möglich, da Köhler gegen Maier die Partie entschied.

Kreisklasse D

TSV Tauberbischofsheim V – SV Niklashausen IV 2:8. Nach der Eröffnung durch die Doppelteams stand es 1:1. Hernach punktete der Gastmit Kohl und Ries gegen Schipper und Henninger zum 3:1. Bei diesem Spielstand gelang Routinier Paul Treu gegen Betzel zwar ein Sieg für die Kreisstädter, doch damit war man mit dem Latein auch schon am Ende. Der Spitzenreiter siegte fortan mit F. Sorger (2), Ries, Kohl und Betzel gegen Seitz, Schipper, Henninger und Treu.

