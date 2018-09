Lauda will Revanche

In der Tischtennis-Bezirksliga Ost stehen am Wochenende vier Partien auf dem Plan. Am Freitag erwarten Adelsheim II und Niklashausen II die Teams aus Tauberbischofsheim sowie Schefflenz-Auerbach. Am Samstag gastiert in Lauda die Spvgg. Hainstadt, während am Sonntag die Spielrunde mit dem Match zwischen Mosbach-Waldstadt II gegen Eberbach abgeschlossen wird.

SV Adelsheim II – TSV Tauberbischofsheim (Freitag, 20 Uhr): Der heimische Vizemeister scheiterte in der Relegation in Sachen Verbandsklassen-Aufstieg. Nun plant man erneut den Sprung nach oben, der mit einem Auftaktsieg unterstrichen werden soll. Keine Frage, die Gastgeber sind klar favorisiert.

SV Niklashausen II – TTC Schefflenz-Auerbach (Freitag, 20 Uhr): Die Taubertäler (2:0) eröffneten die neue Saison mit einem Kantersieg in Lauda. Nun erscheint mit den Gästen der Rückkehrer aus der Verbandsklasse Nord, gegen den bereits ein Remis ein Erfolg wäre. Der TTC verfügt jedenfalls über die etwas besseren Karten.

ETSV Lauda – Spvgg. Hainstadt (Samstag, 18 Uhr): Mit einer empfindlichen Niederlage gegen Niklashausen II startete der heimische Aufsteiger (0:2) in die neue Saison. Ob gegen die Spvgg. ein Sieg gelingt, ist mehr als fraglich. Womöglich gelingt ein Remis.

VfB Mosbach-Waldstadt II – TV Eberbach (Sonntag, 13. Uhr): Mit den Gästen erwartet der VfB ein Team, welches in der abgelaufenen Saison in der Spitzengruppe mitmischte. Eine harte Prüfung steht also bevor, dennoch aber erscheint das Match mit dem Heimvorteil offen. ege

