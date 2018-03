Lediglich SV Elpersheim I hält die Vereinsfahne hoch

Anzeige

Bezirksliga Hohenlohe

Tura Untermünkheim – SV Elpersheim 5:9. Das Bezirksliga-Team des SV Elpersheim reiste zum Tabellenletzten Tura Untermünkheim und hatte dort eine harte Nuss zu knacken. Bereits in den Eingangsdoppeln stießen die Taubertäler auf harte Gegenwehr und gerieten mit 1:2 in Rückstand.

Die darauffolgenden Einzelbegegnungen ergaben zunächst eine Punkteteilung, wobei Uwe Michel und Gerhard Bauer für den SVE punkteten. Erst das hintere Paarkreuz mit Ralf Stephan und Hartmut Ihl auf Elpersheimer Seite schwenkte die Partie zum 5:4-Zwischenstand. Im zweiten Durchgang gelang Erwin Kilian ein Erfolg im vorderen Paarkreuz. Davon angefacht, gingen auch die nächsten Duelle jeweils in vier Sätzen an Elpersheim zum 9:5-Endstand. Damit bleibt der SV Elpersheim I weiter auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigt und den es weiterhin zu verteidigen gilt. Am kommenden Samstag hat die Elpersheimer „Erste“ ihren Einsatz in Öhringen.