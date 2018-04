Limbach II bleibt drin

Anzeige

TTC Limbach II – TTV Nüstenbach 9:7. Durch einen hart erkämpften 9:7-Sieg gegen den Vizemeister der Kreisliga Mosbach, den TTV Nüstenbach, rettete sich der TTC Limbach II vor dem Abstieg in die Kreisliga Mosbach und spielt auch in der Verbandsrunde 2018/19 in der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen. Der TTC führte auch nach den Eröffnungsdoppeln durch Erfolge seiner Paare Trappmann/Mierswa und Gramlich/Pfeiffer bei einem Zähler der Gäste durch Kraft/Villinger mit 2:1. In der ersten Einzeln erhöhten Bräunig und Trappmann auf 4:1. Zur Halbzeit lag dann der TTV Nüstenbach durch Siege seines Trios Villinger, Wild und Preisler mit 5:4 in Front. Kraft erhöhte sogar auf 6:4. Im Gegenzug glichen Trappmann und Mierswa zum 6:6 aus, ehe Villinger mit seinem zweiten Einzelerfolg zum 7:6 punktete. Im dritten Paarkreuz wendeten jedoch Gramlich und Pfeiffer durch knappe Fünfsatz-Erfolge das Blatt zum 8:7 zugunsten des TTC Limbach II, und im Schlussdoppel behielt auch noch das Paar Trappmann/Mierswa zum 9:7-Endstand die Oberhand.

Der Vizemeister der Kreisliga Buchen, der TSV Oberwittstadt, spielte um den Aufstieg in die Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen und unterlag dem Vizemeister der Kreisliga Tauberbischofsheim, SC Grünenwört, mit 5:9. (ck)