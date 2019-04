Lockeres Auslaufen

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen sind vor dem letzten Spieltag die grundlegenden Entscheidungen bereits gefallen: Meister, und damit Aufsteiger in die Bezirksliga Ost, ist FC Külsheim II, Vizemeister ist der TV Hardheim, und das als Aufsteiger. Der TVH spielt somit Relegation um den „Durchmarsch“ in die Bezirksliga Ost. Erster Absteiger ist der TSV Tauberbischofsheim II; je nach Verlauf können noch der TSV Neunstetten oder der ETSV Lauda II folgen.

Am letzten Spieltag kommt es zu folgenden Begegnungen:

Freitag, 20 Uhr: TSV Tauberbischofsheim II – ETSV Lauda II, SG Höpfingen/Walldürn – SV Seckach, SV Assamstadt – TSV Neunstetten. Samstag, 18.30 Uhr: SG Dörlesberg/Nassig – TV Hardheim. Meister Külsheim II und Niklashausen II haben bereits die Saison beendet. red

