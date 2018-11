Lukas Dörr in S-Klasse nicht zu schlagen

Die Einzel- und Doppelmeisterschaften des Tischtennisbezirks Buchen wurden wie im vergangenen Jahr in der Eckenberghalle in Adelsheim ausgetragen. Nachdem am Samstag die Jugend am Zuge war (ein gesonderter Bericht folgt noch), griffen die aktiven Herren am Sonntag in den Kampf an der grünen Platte ein. Leider war die Teilnehmerzahl eher mäßig und die Anstrengungen des Ausrichters, der Tischtennisabteilung des SV Germania Adelsheim mit Alexander Eckstein an der Spitze, hätten eine bessere Belohnung in Form einer höheren Starterzahl verdient gehabt. Eine Damen- und auch eine Seniorenkonkurrenz kam mangels Interesse gar nicht zustande. Dennoch wurden gute Leistungen geboten und die Tischtennisfans wurden mit tollen Ballwechseln in allen Spielklassen für ihr Kommen belohnt.

Hauptinteresse in der S-Klasse

Das Starterfeld wurde nach Spielstärke in verschiedene Klassen eingeteilt. Gespielt wurde in den Einzelkonkurrenzen in der Vorrunde in Gruppen und in der Endrunde im K.O.-System, beim Doppel wurde nur im K.O.-System gespielt. Das Hauptinteresse galt wie immer der Herren-S-Klasse, in der die spielstärksten Spieler des Bezirks startberechtigt waren. Das Starterfeld wurde in zwei Gruppen eingeteilt, und die Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich fürs Halbfinale. In diesem setzten sich Patrick Geißelhardt von der Spvgg. Hainstadt gegen Benjamin Lux vom SV Adelsheim mit 3:0 durch, und mit demselben Ergebnis schaltete Lukas Dörr seinen Vereinskollegen Felix Joch aus. Im Finale standen sich also Patrick Geißelhardt und Lukas Dörr gegenüber. Im Vorrundenduell der beiden hatte Dörr nur mit Mühe (11:9, 11:9, 11:9) gewonnen, doch im Finale hatte Dörr sich bestens auf seinen Gegner eingestellt und siegte nach einer hochkonzentrierten Leistung deutlich mit 3:0 (11:5,11:4,11:4). Nach dem Bezirksmeistertitel im Einzel gewann Lukas Dörr dann auch noch mit seinem Doppelpartner Felix Joch durch einen 3:1-Erfolg über die Hainstadter Paarung Patrick Geißelhardt/Christopher Preuhs die Doppelkonkurrenz.

Das Finale der Einzelkonkurrenz der A-Klasse wurde zu einer internen Familienangelegenheit der Familie Preuhs aus Hainstadt, in dem sich Sohn Christopher gegen seinen Vater Markus mit 3:1 durchsetzen konnte. Und auch im Doppel holte sich der Youngster zusammen mit seinem Kameraden aus der Jugendverbandsligamannschaft der Spvgg. Hainstadt, Fatih Bekpen, mit einem 3:1-Erfolg über Carsten Pöschko/Dennis Metzger (SV Rippberg/TTC Korb) den Titel.

Das Einzelfinale der B-Klasse entschied Fatih Bekpen gegen Eric Schuster vom SV Adelsheim mit 3:1 für sich. Im Doppelfinale setzten sich die Lokalmatadoren Eric Schuster und Eugen Daitche mit 3:0 gegen Sebastian Schimmel und Rudolf Schoenemann vom TTC Korb durch.

In der C-Klasse vervollständigte Jan Okorafor das hervorragende Abschneiden der Hainstadter Nachwuchshoffnungen durch einen 3:1-Einzelerfolg gegen Louis Kuhn (SV Adelsheim) und belegte auch im Doppel mit Kuhn den ersten Platz vor Alexander Wiese und Eberhard Rüppel (SV Adelsheim).

Die Siegerehrung nahm Bezirksvorsitzender Peter Scheurich vor. Die Sieger und Platzierten erhielten Urkunden und der beste Verein den Wanderpokal. Diesen jedoch müssen sich mit dem SV Adelsheim und der Spvgg. Hainstadt dieses Jahr zwei Vereine „teilen“, denn beide lagen in der Punktewertung, die Teilnahmen und Platzierungen würdigt, mit 36 Punkten gleichauf.

Abschließend bedankte sich Scheurich bei der Turnierleitung, die in der Hand von Bezirkssportwart Jörg Kromer lag, sowie bei Oberschiedsrichter Daniel Eberhard aus Oberwittstadt und dem SV Adelsheim.

