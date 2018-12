Magnet für die Sportler

Das traditionsreiche Tischtennis-Dreikönigsturnier des BJC Buchen wird zu Beginn des neuen Jahres zum Magneten für die Tischtennissportler der Region Odenwald-Tauber und der Tischtennisverbände Baden-Württemberg. Hinzu kommen Spieler der angrenzenden bayerischen Bezirke Miltenberg und Würzburg.

Längst eine Tradition

Das Zweier-Mannschaftsturnier, das in den 60er-Jahren auf vier bis sechs Tischen begann, hat im Laufe der Jahre immer mehr Jugendliche, Aktive und Senioren nach Buchen gelockt. Mittlerweile ist es schon für zahlreiche Tischtennissportler Tradition, den Beginn des neuen Sportjahres im kleinen Fachwerkstädtchen im Odenwald zu feiern. Auf insgesamt 16 Tischtennistischen bieten über 200 Tischtennisspieler attraktiven Spitzensport. Im Teilnehmerfeld der vergangenen Jahre waren sogar Welt- und Europameister im Seniorenbereich vertreten. Mit Meldungen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg hat sich der kleine BJC Buchen mit dem Dreikönigsturnier deutschlandweit einen Namen gemacht. Zahlreiche „Ehemalige“, die die Region aus beruflichen Gründen oder zum Studium verlassen haben, feiern den Beginn des neuen Jahres mit einem sportlichen Vergleich in der alten Heimat.

Ein Formtest

Zu Beginn des neuen Jahres testen die Tischtennisspieler ihre Form vor der Rückrunde traditionell beim Dreikönigsturnier des BJC Buchen, das am Samstag, 5. Januar, und am Sonntag, 6. Januar, im Sportzentrum „Odenwald“ in Buchen ausgetragen wird. In zehn Leistungs- und Altersklassen gehen Zweier-Mannschaften nach dem Kings-Cup-System an den Start. Neben den Sportlern der drei Tischtennisverbände in Baden-Württemberg sind auch Jugendliche und Aktive der angrenzenden Bezirke Miltenberg und Würzburg startberechtigt.

Maßgeblich für die Einteilung der Herren-Spielklassen ist die Tischtennisrangliste (QTTR vom Dezember 2018). Jugend, Schüler und Senioren starten in Altersspielklassen.

Das besondere Interesse der Tischtennisfans richtet sich erwartungsgemäß auf die Herren-S-Klasse und die Damen-Konkurrenz, die die stärksten Spieler der Region zusammenführen. Meldungen im Jahr 2018 aus der Oberliga und Badenliga lassen hochklassigen Tischtennissport erwarten.

Im Jugend- und Schülerbereich werden erfahrungsgemäß zahlreiche Teilnehmer aus der badischen Rangliste vertreten sein, so dass mit spannendem und rasantem Tischtennissport zu rechnen ist. Ein besonderes Flair bieten die Senioren Ü 40, die teilweise bereits bei Europa- und Weltmeisterschaften aktiv waren. Der BJC Buchen als erfahrener Turnierveranstalter wird auch in neuen Jahr versuchen, ein guter Gastgeber für die Tischtennissportler zu sein. Diese werden im Sportzentrum „Odenwald“ ideale Spielbedingungen auf 16 Tischen vorfinden, so dass ein reibungsloser Verlauf gewährleistet ist. Darüber wird der Buchener Verbandsschiedsrichter Felix Joch wachen.

Die Ausschreibung sieht folgende Konkurrenzen und Startzeiten vor:

Samstag , 5. Januar: 8 Uhr: Hallenöffnung, 9 Uhr: Herren C (bis QTTR 1300), 10 Uhr: Herren S (offen), 11 Uhr: Herren B (bis QTTR 1500), 14.30 Uhr: Damen (offen), 15 Uhr: Herren A (bis QTTR 1700).

Sonntag, 6. Januar: 8.30 Uhr: Hallenöffnung, 9.30 Uhr: Jungen U 15/U13, 11 Uhr: Senioren Ü 40, 12 Uhr: Mädchen/Jungen U 18. bjc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018