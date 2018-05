Markus Baumann wurde Vereinsmeister

Die Tischtennisabteilung der Spielgemeinschaft Höpfingen/Walldürn trug am Wochenende in der Sporthalle in Höpfingen ihre Vereinsmeisterschaften 2017/18 aus. Das Bild zeigt das Teilnehmerfeld mit Vereinsmeister Markus Baumann (Achter von links), Vizemeister Mathias Kaufmann (Siebenter von links) und Abteilungsleiter Michael Weihbrecht (Neunter von links).

© Josef Hauck