Meister: TVH gewinnt alle Saisonspiele

Mit der Maximalpunktzahl von 32:0 Punkten wurde die Tischtennismannschaft des TV Hardheim Meister der Kreisliga Buchen. Das Spielverhältnis von 144:23 Spielen untermauert die Ausnahmestellung der Hardheimer in dieser Saison.

Folgende Spieler waren am Titelgewinn beteiligt: Thomas Oelerking (23:1 Spiele), Helmut Kuhn (10:3), Alexander Wagner (10:3), Lukas Dyszy (14:1), Oliver Kropf (14:1), Ralf Wagner (10:1), Jürgen Künkel (1:2), Ingo Großkinsky (7::1), Nikolai Ditzenbach (5:3) und Benjamin Reiter (2:0). Bemerkenswert sind zudem die Doppelergebnisse.

Alle Stammdoppel, Oelerking/Dyzsy, Kuhn/A. Wagner und Kropf/Großkinsky,blieben in der gesamten Verbandsrunde ungeschlagen In der nächsten Verbandsrunde gehen Hardheims Tischtennisspieler in der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen auf Punktejagd. dik/Bild: TVH