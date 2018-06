Mit Begeisterung im Kampf um Meisterehren

Anzeige

Die Begeisterung am Tischtennissport verbindet Sportler aus allen Gesellschaftschichten und jeden Alters. In jedem Verein finden sich Gleichgesinnte, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, diese Begeisterung an den Nachwuchs weiter zu geben. Der Ansporn eines jeden Jugendspielers ist es, das Erlernte im Wettkampf gegen andere Jugendliche umzusetzen. In der spielfreien Zeit zwischen den Runden lassen die Konzentration und der Trainingseifer erfahrungsgemäß nach.

Deswegen haben die Jugendbetreuer der Tischtennisvereine im Kreis, die sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch treffen, eine inoffizielle Kreismeisterschaft ins Leben gerufen. Nach den positiven Erfahrungen aus den letzten Turnieren, bei denen jeweils knapp 50 Jugendliche begeistert um jeden Punkt kämpften, findet in diesem Jahr die sechste Auflage statt. Als Termin wurde Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr festgelegt. Erfreulicherweise hat sich die Stadt Weikersheim bereit erklärt, die Großsporthalle für dieses Ereignis zur Verfügung zu stellen. Der TTF Laudenbach und der SV Elpersheim zeichnen gemeinsam als Ausrichter der Meisterschaften verantwortlich.

In den Spielklassen des Bezirks sind die Jugendmannschaften des VfB Bad Megentheim, FC Creglingen, TSV Dörzbach, SV Elpersheim, FC Igersheim, TTF Laudenbach und TSV Markelsheim mit insgesamt elf Mannschaften vertreten. Ebenfalls aufgerufen sind die Jugendabteilungen der benachbarten badischen Vereine. So wird der FV Lauda Jugendspieler zum Turnier schicken.