Mit einer schier atemberaubenden Präzision

Der Pokal im Tischtennisbezirk Buchen bot Spannung, tollen Tischtennissport ujnd war der krönende Abschluss des erfolgreichen Tischtennisjahres 2018. Den bilden nämlich traditionell die Endspiele im Bezirkspokal der Herren. Sie fanden im Walter-Hohmann-Sportzentrum in Hardheim statt.

Adelsheim dominiert

Unter der Regie von Bezirkssportwart Jörg Kromer schnitt sich der SV Adelsheim mit Pokalsiegen bei Herren B (Bezirksliga und Bezirksklassen), Herren D (Kreisklasse A und Herren E (Kreisklasse B) den größten Teil aus dem „Pokalkuchen“ heraus. Allerdings musste der Verbandsligist in der höchsten Spielklasse Herren A dem BJC Buchen (Verbandsklasse) den Pokal überlassen. Ein Pokalerfolg gelang auch dem TTC Korb II bei den Herren C (Kreisliga). Die Sieger der Bezirkspokale A, B und C vertreten den Tischtennisbezirk Buchen im Regionspokal Ost gegen die Sieger der Bezirke Mosbach und Tauberbischofsheim. Ausrichter TV Hardheim mit Abteilungsleiter Jürgen Künkel und seinem Team war ein guter Gastgeber. Die zahlreichen Zuschauer und Fans der Endspielteilnehmer sorgten für eine tolle Pokalstimmung und wurden mit starken Leistungen der Aktiven belohnt, die sich spannende Wettkämpfe auf hohem Niveau lieferten.

BJC verteidigt Pokal

Besonderes Augenmerk fand die Begegnung der Herren A, in der sich Pokalverteidiger BJC Buchen und Verbandsligist SV Adelsheim einen ausgeglichen Wettkampf lieferten. Die Adelsheimer Führung durch Spitzenspieler Konstantin Eckstein münzten Felix Joch und Lukas Dörr mit zwei Siegen in einen Vorsprung um. Gleiches gelang auf Seiten des SV Adelsheim dem Doppel Eckstein / Matejka und dem überragenden Konstantin Eckstein zum 3:2-Zwischenstand. Doch die Buchener Lukas Joch und Lukas Dörr behielten „kühlen Kopf“ und spielten ihr Schlagrepertoire gekonnt aus. Beim 4:3-Erfolg des BJC Buchen lagen die Adelsheimer in den Sätzen 13:14 und in den Punkten nur ganz knapp mit 256:258 Bällen im Hintertreffen. Die Zuschauer sahen teilweise atemberaubende Schnelligkeit und Präzision, sowie raffinierte Aufschläge und Schnittwechsel, die immer mit fairem Beifall bedacht wurden.

Spannung in der B-Klasse

Spannung bis zum letzten Ballwechsel hatte auch die Partie in der B-Klasse zu bieten. Patrick Geißelhardt brachte die Spvgg. Hainstadt zunächst in Front. Die dynamische Reserve des SV Adelsheim konterte mit Nikolai Ruff und Alexander Eckstein im Einzel und dem gemeinsamen Doppel zur eigenen 3:1-Führung. Doch die Hainstadter kämpften sich ins Spiel zurück und glichen mit dem zweiten Erfolg von Patrick Geißelhardt und durch Routinier Markus Preuhs zum 3:3 aus.

Das entscheidende siebte Spiel entschied Alexander Eckstein mit 3:2-Sätzen am Ende knapp für den SV Adelsheim, dessen Trio sich mit 4:3-Spielen, 14:12-Sätzen und 229:215-Bällen über den Pokalsieg freute.

Keinesfalls so deutlich wie das 4:0-Ergebnis es vermuten ließ, überraschte TTC Korb II den Kontrahenten vom FC Hettingen in der Pokalklasse C. Die Brüder Thorsten und Daniel Vetter sicherten nach Rückständen und im Entscheidungssatz die Punkte für ihr Team. Die weiteren Punkte gelangen Sebastian Schimmel im Einzel und zusammen mit Thorsten Vetter im Doppel, so dass dem FC Hettingen der Ehrenpunkt verwehrt blieb.

Vergeblich gewehrt

Im Pokal der Kreisklasse A wehrte sich Spitzenspieler Carsten Pöschko vergeblich gegen die Niederlage gegen SV Adelsheim II. Seinen beiden Einzelerfolgen standen vier Siege von Etienne Zinkel, Louis Kuhn (2) und dem Doppel Etienne Zinkel/Eugen Daitche gegenüber. Mit einem 4:0-Erfolg über die Spvgg. Sindolsheim sicherte SV Adelsheim IV mit Anatoli Eckstein, Joachim Hey und Rainer Bangert, sowie dem Doppel Eckstein/Bangert ihrem Verein bei der diesjährigen Ausspielung den dritten Pokalsieg.

Bei der Siegerehrung dankte Bezirksvorsitzender Peter Scheurich allen Spielern für ihre guten Leistungen und ihr faires Miteinander. Bevor er die begehrten Pokale überreichte, lobte er den TV Hardheim mit Abteilungsleiter Jürgen Künkel an der Spitze als guten Gastgeber und wünschte den Siegern der Pokalklassen A, B und C viel Erfolg beim Pokal der Region Ost mit den Siegern der Bezirke Mosbach und Tauberbischofsheim, wo dann für die Sieger Verbandspokal und Deutscher Pokal locken.

Pokale überreicht

Zusammen mit Bezirkssportwart Jörg Kromer überreichte Scheurich den Teams die Urkunden und Pokale. Für die umsichtige Turnierleitung sprach der Bezirksvorsitzende Jörg Kromer seinen Dank aus. So war der Endspieltag in Hardheim auch dank der zahlreichen Zuschauer ein schönes Tischtennisfest zum Abschluss des Jahres. pet

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018