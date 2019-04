Mit Kantersieg ab in Richtung Bezirksliga

In der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen sind im Kampf gegen den Abstieg die Entscheidungen gefallen. In den sauren Apfel beißen müssen der TTV Nüstenbach, der gegen die SG-Mörtelstein/Aglasterhausen mit 6:9 unterlag, sowie der TTC Limbach II, der sich gegen den TSV Neudenau mit 4:9 geschlagen geben musste. Mit einem 9:4-Sieg gegen den TTC Korb verabschiedete sich Meister TTC Neckargerach/Guttenbach in Richtung Bezirksliga Ost.

TTC Limbach II – TSV Neudenau 4:9. Die Gäste lagen nach den Eröffnungsdoppeln durch Erfolge ihrer Doppel Weeber/Waldenberger und Schimpl/Jaksch bei einem einheimischen Zähler durch Mierswa/Zimmermann bereits mit 2:1 in Führung, die Waldenberger auf 3:1 ausbaute. Nach dem 2:3-Anschluss durch Schmutz erhöhten Schimpl und Celik auf 5:2. Im dritten Paarkreuz punkteten Amann für den TTC Limbach II sowie Lang für den TSV Neudenau zum 6:3-Halbzeitstand. Zu Beginn des zweiten Durchgangs baute Weeber für den Gast die Führung auf 7:3 aus. Schmutz verkürzte mit seinem zweiten Einzelerfolg noch auf 4:7, ehe wiederum Celik und Schimpl den 9.4-Sieg perfekt machten.

TTC Neckargerach/Guttenbach – TTC Korb 9:0. Der TTC Neckargerach/Guttenbach verabschiedete sich mit einem 9:4-Sieg gegen den TTC Korb in Richtung Bezirksliga Ost. Die Hausherren hatten auch einen Start nach Maß und die drei Doppel Savanovic/Lauer, Veit/Weber und Hedrich/Alduk sorgten für eine 3:0-Führung, die Savanovic auf 4:0 erhöhte. Froede und Speiser verkürzten für den Gast auf 2:4, doch im Gegenzug stellten Hedrich und Weber zum 6:2 wieder her. Anschließend punktete Spretka zum 3:6-Halzeitstand. Den zweiten Durchgang eröffnete wiederum Savanovic zum 7:3. Metzger gelang für die Gäste noch eine Resultatsverbesserung zum 4:7, doch im weiteren Verlauf verließen für die Einheimischen Veit und Hedrich die grüne Platte als Sieger zum 9:4-Endstand.

TTC Limbach I – VfB Sennfeld 9:0. Der TTC Limbach I kam gegen den VfB Sennfeld zu einem kampflosen 9:0-Sieg, da die Gäste nicht angetreten sind. (ck)

