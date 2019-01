Mitfavorit kommt in Bobstadt nicht über 8:8 hinaus

Im Tischtenniskreis Tauberbischofsheim herrschte in der vergangenen Woche reger Spielbetrieb. In der Kreisliga verbuchte Spitzenreiter Grünenwört gegen Tauberbischofsheim III einen Kantersieg, während Mitstreiter FC Gissigheim in Bobstadt über ein Remis nicht hinaus kam. Hundheim gewann sichefr gegen Schweigern. In der Kreisliga A trennten sich Eichel und Unterbalbach mit einem 8:8, während Assamstadt II und Dertingen II ihre Heimspiele gegen SG Dörlesberg/Nassig III sowie Großrinderfeld gewannen.

Kreisliga

FC Hundheim – TSV Schweigern 9:4. Eine klare Sache für den FC der mit einer 2:1 Führung eröffnete. A. Münkel erhöhte gegen S. Riegler auf 3:1. Nach dem Anschluss durch M. Riegler gegen M. Münkel punkteten T. Hauck und P. Münkel gegen Müller und König zum 5:2. Fähr und S. Riegler gewannen gegen B. Hauck und M. Münkel nochmals für den Gast, während auf heimischer Seite Lutz, A. Münkel, T. Hauck und P. Münkel gegen Meder, M. Riegler, König und Müller erfolgreich waren.

SC Grünenwört – TSV Tauberbischofsheim III 9:0. Lediglich eine Pflichtaufgabe für den heimischen Spitzenreiter der zunächst eine 3:0 Führung vorlegte. Hernach siegten Degen, Oetzel, Felde, Zeiger, E. Wagner und F.Wagner gegen Scherer, Röder, Reinbold, Buchholz, Reinhardt und Düll.

TTC Bobstadt – FC Gissigheim 8:8. Im Match ohne Sieger und Verlierer kämpften die Akteure auf Augenhöhe um die Zähler. Nach der 2:1 Gästeführung glich Seeberger gegen Stahl aus. Hetzler brachte den Gast gegen Behringer erneut in Front, doch schon im Gegenzug sorgten Quenzer und Scherer gegen Ullrich und Veith für die 4:3 Führung.

Die Brehmbachtäler blieben dran und punkteten mit Häfner und Brehm gegen M. Behringer und Throm zum 5:4. Nach Siegen von Seeberger und C. Behringer gegen Hetzler und Stahl stand es 6:5. Der Gast ging nach den Siegen von Veith und Ullrich gegen Quenzer und Scherer 7:6 in Front, ehe M. Behringer gegen Brehm wieder ausglich. Im letzten Einzelmatch gelang Häfner gegen Throm die 8:7 Gästeführung. Im fälligen Doppelfinale sorgte die heimische Crew Seeberger/C.Behringer gegen Hetzler/Brehm für die Zählerteilung.

Kreisklasse A

FC Eichel – DJK Unterbalbach 8:8. In einem brisanten Match ging der Gast 2:1 in Führung, ehe Matejka gegen Schulte ausglich. Nach Siegen von Bamberger, Maier und M. Broens gegen Segner, Röhrig und Balogh lag die DJK 5:2 vorne. Schmitt und Dill sorgten gegen F. Broens und Ziegler für den 4:5 Anschluss während auf der Gegenseite Bamberger und Schulte gegen Matejka und Segner zum 7:4 erfolgreich waren. Röhrig und Balogh gelang gegen M. Broens und Maier der erneute Anschluss. Nach je einem weiteren Sie hüben wie drüben durch Dill (FC) gegen F. Broens sowie Ziegler (DJK) gegen Schmitt stand es 7:8. In der Entscheidung durch die Doppelteams gelang der heimischen Kombination Matejka/Segner gegen Maier/Ziegler noch das dem Spielverlauf nach gerechte Remis.

TSV Assamstadt II – SG Dörlesberg/Nassig III 9:5. Die SG hielt besonders zu Beginn gut mit wo man zunächst 2:1 in Führung ging. Nach dem Ausgleich durch Imhof gegen Vu Van sorgte T. Alletzhäuser gegen Hügel für die 3:2 Gästeführung. B.Geißler glich gegen Diehm aus, ehe Lang gegen Wachter zur erneuten Gästeführung punktete. Frank punktete gegen B. Geißler zum 4:4, ehe dann Anderlik gegen Kasper nochmals die Gästeführung gelang. Mehr gelang der SG nicht, denn auf heimischer Seite siegten fortan Imhof, Hügel, E.Geißler, Wachter und Frank gegen T.Alletzhäuser, Vu Van, Lang, Diehm und Anderlik.

SV Dertingen II – TTC Großrinderfeld 9:6. Mit einer 2:1 Führung eröffnete der Gast die Partie ehe A. Diehm gegen Stolzenberger ausglich. E. Weimert gelang gegen Seubert die 3:2 Gästeführung, die durch Scheckenbach gegen Horn ausgeglichen wurde. Liebler brachte den TTC gegen Schulz 4:3 in Front, worauf E.Diehm gegen J.Weimert mit dem Ausgleich antwortete. Nach der 5:4 Führung durch Baumann gegen Hörner, siegten A. Diehm, Seubert, Scheckenbach und Schulz gegen E.Weimert, Stolzenberger, Liebler und Horn zum 8:5. Nach je einem weiteren Sieg drüben wie hüben durch Baumann (TTC) gegen E.Diehm sowie Hörner (SV) gegen J. Weimert war das Match entschieden.

Kreisklasse B

TTV Oberlauda II – SV Schönfeld 9:7. Der Gast ging zu Beginn mit 3:0 in Front. Nach dem 1:3 durch Klingert gegen S. Kraft siegten Meißner, Hüll und J.Kraft gegen Arbinger, Appel und Obrecht zum 6:1. Mit Siegen von Dorstewitz, Ebert und Klingert gegen Schmitt, M. Kraft und Meißner kam der TTV auf 4:6 heran. S.Kraft siegte gegen Arbinger zum 7:4, doch damit war der Gast mit dem Latein am Ende. Fortan gewann der TTV mit Appel, Obrecht, Dorstewitz und Ebert gegen J.Kraft, Hüll, M. Kraft und Schmitt zum 8:7. Im fälligen Doppelfinale entschied die heimische Kombination Klingert/Appel gegen C.Meißner/J.Kraft das Match.

Kreisklasse C

SC Grünenwört II - VfR Uissigheim 6:3. Nach der Eröffnung stand es 1:1. Für den SC gewannen Weimann (2), E. Wagner und Theis (2) für den VfR siegten Mai und Roßmann.

Kreisklasse D

ETSV Lauda IV – TTV Oberlauda III 8:1. 2:0 führte der ETSV nach der Eröffnung. Weiter punkteten Schweitzer (2), Reinhardt (2), Bamberger und KIrschning, für den TTV siegte Stolze.

TSV Tauberbischofsheim V – SV Schönfeld II 8:1. Mit einer 2:0 Führung eröffnete der TSV das Match. Weiter siegten Schipper (2), Gruber (2) und Treu (2), für den Gast war Bittermann erfolgreich. ege

