Mosbach/W. geht in die Relegation

In der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen ist die Verbandsrunde 2017/18 beendet. Am letzten Spieltag bezog der bereits als Meister feststehende BJC Buchen II beim beim Tabellendritten TTC Korb mit 6:9 seine zweite Saisonniederlage. Durch einen 9.1-Sieg gegen den TTC Limbach II verteidigte der VfB Mosbach Waldstadt II seinen zweiten Tabellenplatz und spielt nun die Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga Ost.

TSV Neudenau – SV Neunkirchen 9:2. Einen in dieser Höhe unerwarteten 9:2-Sieg „erschmetterte“ sich der TSV Neudenau gegen den SV Neunkirchen. Die Gastgeber starteten famos und gingen durch Zähler ihrer Doppel Weeber/Waldenberger, Speiser/Jaksch und Celik/Schimpl mit 3:0 in Führung, die Weeber und Speiser auf 5:0 ausbauten. Falz verkürzte für den Gast auf 1:5, doch im Gegenzug erhöhten Jaksch und Celik auf 7:1. Martin punktete für den SV nochmals zum 2:7, ehe wiederum Weeber und Speiser mit ihren zweiten Einzelerfolgen den 9:2-Endstand perfekt machten.

TV Eberbach II – VfB Sennfeld 6:9. Einen knappen 9:6-Sieg erkämpfte sich der VfB Sennfeld beim TV Eberbach II. Den besseren Start hatten die Gastgeber, die nach den Doppeln durch Erfolge von M. Wettig/Mathias und F. Wettig/Bayer bei einem Gästezähler durch Miriam Schöll/Müller mit 2:1 vorne lagen. In den Einzeln wendete sich das Blatt und Roth, Miriam Schöll (2) Schwind (2), Schwab (2) und Schreiber punkteten nach dem 5:4-Halbzeitstand zum 9:6-Doppelpack. Für die Hausherren waren in den Einzeln Mathias, F. Wettig. M. Wettig und Veit je einmal erfolgreich.