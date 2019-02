Nach und nach werden bald Entscheidungen fallen

Rund drei bis vier Spieltage vor dem Saisonende werden die Entscheidungen im Titelkampf wie auch im Abstieg im Tischtenniskreis Tauberbischofsheim in Kürze erwartet.

In der Kreisliga ringen Dertingen, Grünenwört und Gissigheim um den Gang nach oben. In der Kreisklasse A unterlag Spitzenreiter ETSV Lauda gegen Assamstadt II, so dass der Titelkampf beider Kontrahenten noch anhält.

Die B-Klasse wird von Bobstadt II und Tauberbischofsheim IV angeführt, in der C-Klasse dominiert Grünenwört II mit 18:0 Punkten. In der Kreisklasse D führen die beiden vierten Garnituren aus Niklashausen und Lauda.

Kreisliga

SG Dörlesberg/Nassig II – TSV Schweigern 9:3. Eine klare Sache für die SG, die nach einer 2:1-Führung durch Kunkel gegen S. Riegler auf 3:1 erhöhte. Nach dem Anschluss durch M. Riegler gegen Friedlein punkteten Schulz, Hildenbrand, Steck, Anderlik und Kunkel gegen Meder, Müller, Eisert, Kindermann und M. Riegler zum 8:2. Der Gast siegte nochmals mit S. Riegler gegen Friedlein, während im Gegenzug Schulz gegen Müller siegreich das Match beendete.

TTV Oberlauda – SV Dertingen 0:9. Eine Pflichtaufgabe für den derzeitigen Spitzenreiter der zunächst 3:0 in Front ging. Weiter gewannen Holzmann, Braun, Semmler, Hill, Seubert und Keller gegen Fading, Fischer, Stolze, Obrecht, Bader sowie einmal kampflos.

TTC Bobstadt – TSV Tauberbischofsheim III 5:9. Zunächst führten die Gäste 2:1, ehe der TTC nach Siegen von Seeberger und Chr. Behringer gegen Müller und Röder 3:2 vorn lag. Nach dem 3:3 durch Hörner gegen Quenzer gelang Scherer gegen Barthel erneut die heimische Führung. Fortan wurden die Kreisstädter druckvoller und punkteten mit Hauck, Scherer, Röder und Müller gegen Throm, B. Behringer, Seeberger und Chr. Behringer zum 7:4. Quenzer siegte gegen Barthel nochmals für die Gastgeber, ehe Hörner und A. Scherer gegen T. Scherer und Throm das Match entschieden.

Kreisklasse A

TTC Großrinderfeld – TSV Gerchsheim 9:4. Der Gast ging 2:1 in Front, ehe Weimert gegen Wagner ausglich. Nach der erneuten Gästeführung durch A. Seubert gegen Stolzenberger fand der TTC zum Rhythmus und punktete mit Liebler, Horn, Schrank, Baumann und Weimert gegen M. Seubert, Michel, Albert, Szeitzsam und A. Seubert zum 7:3. Wagner gewann gegen Stolzenberger nochmals für den TSV, im Gegenzug aber sorgten Liebler und Horn gegen Michel und M. Seubert für die Entscheidung.

FC Eichel – TTC Oberschüpf 9:5. Der im Aufwind befindliche FC ging zunächst 2:1 in Front. Nach dem 3:1 durch Matajka gegen Pers gelang Henninger gegen Segner der Anschluss. Röhrig siegte gegen Bradler zum 4:2, ehe der TTC durch Weiland gegen Balogh erneut zum Anschluss erfolgreich war. Schmitt und Dill erhöhten gegen Hopf und Stäbe auf 6:3, während der Gast mit Henninger gegen Matajka erfolgreich war. Nach dem 7:4 durch Segner gegen Pers gelang den Gästen mit Weiland gegen Röhrig nochmals ein Sieg, für die anschließende Entscheidung sorgten Balogh und Schmitt gegen Bradler und Stäbe.

DJK Unterbalbach – SG Dörlesberg/Nassig III 9:5. Zunächst gelang der DJK die 2:1-Führung, die durch Bamberger und Schulte gegen Vu Van und Alletzhäuser auf 4:1 erhöht wurde. Diehm gewann gegen M. Broens zum 2:4, während auf heimischer Seite Maier und Ziegler gegen Lang und Geißler erfolgreich waren. Anderlik und Alletzhäuser punkteten gegen F. Broens und Bamberger zum 4:6. Die DJK antwortete mit Schulte und M. Broens gegen VU Van und Lang zum 8:4, und nach je einem weiteren Sieg drüben wie hüben durch Diehm (SG) gegen Maier sowie Ziegler (DJK) gegen Anderlik war die Partie entschieden.

ETSV Lauda III – TSV Assamstadt II 4:9. Doch etwas in der Höhe überraschend unterlag der heimische Spitzenreiter gegen den Verfolger, der aber zunächst mit 3:1 in Rückstand geriet. Hernach punkteten Imhof, W. Ansmann, Geißler und Frank gegen Kuhn, Renk, Neuser und Ihl zum 5:3. Schweitzer gewann gegen Wachter nochmals für den ETSV, auf der Gegenseite waren Imhof, H. Hügel, Geißler und W. Ansmann gegen Berger, Kuhn, Renk und Neuser erfolgreich.

Kreisklasse B

TTC Bobstadt III – SV Schönfeld 5:9. 2:1 führte der TTC zu Beginn und erhöhte mit Mach gegen S. Kraft auf 3:1. Nach Siegen von Meißner, Hüll und J. Kraft gegen Kappes, A. Volk und T. Volk stand es 3:4. Göller gelang gegen Schmitt der Ausgleich, während der SV mit Siegen von M. Kraft und Meißner gegen Gruner und Mach auf 6:4 davon zog. Kappes siegte gegen S. Kraft nochmals für den TTC während auf der Gegenseite J. Kraft, Hüll und M. Kraft gegen A. Volk. T. Volk und Göller gewannen.

TTV Oberlauda II – TSV Tauberbischofsheim IV 4:9. Nach der 2:1-Führung der Gäste zu Beginn erhöhte Hauck gegen Klingert auf 3:1. Nach Siegen von Arbinger und Appel gegen Scherer und Reinbold stand es 3:3. Die Kreisstädter blieben aber am Drücker und siegten mit Buchholz, Schipper und Adam gegen Obrecht, Dorstewitz und Ebert zum 6:3. Klingert gewann gegen Scherer nochmals für den TTV, doch schon im Gegenzug punkteten Hauck, Buchholz und Reinbold gegen Arbinger, Appel und Obrecht zum Endstand.

Kreisklasse C

FC Gissigheim III – TTC Bobstadt IV 5:9. 2:1 führte der Gast zu Beginn, ehe der FC nach Siegen von Bundschuh und Achstetter gegen Lebert und Göller mit 3:2 vorn lag. Der Gast gewann hernach mit Volk, Quenzer, Borkeloh, Behringer und Göller gegen Jodlovski, Geier, E. Gehrig und Bundschuh zum 7:3. Achstetter und Jodlovski gewannen gegen Lebert und Quenzer nochmals für die Brehmbachtäler, ehe Volk und Behringer für klare Verhältnisse sorgten.

Kreisklasse D

TTV Oberlauda III – SV Schönfeld II 2:8. Nach der Doppelrunde stand es 0:2. Für den TTV gewannen Stolze und Hofmann, für den Gast siegten Wülk, D. Bieber und R. Bieber .

SV Niklashausen IV – TSV Tauberbischofsheim V 8:0. Eine klare Sache für den SV, der zunächst 2:0 in Front ging. Weiter gewannen Schöllig (2), Kohl (2), Sorger und Flegler gegen Treu, Schipper, Seitz und Schellinger.

