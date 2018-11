Neunstetten rechnet sich etwas aus

Mit drei Partien setzt die Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen nun die Runde fort. Bereits am morgigen Donnerstag erwartet die SG Dörlesberg/Nassig den TSV Assamstadt.

Am Freitag dann gastieren die Teams aus Hardheim und Seckach in Neunstetten beziehungsweise Lauda II. Die ebenfalls im Programm aufgeführte Partie zwischen Külsheim II und Assamstadt wurde verlegt.

SG Dörlesberg/Nassig – TSV Assamstadt (Donnerstag, 20 Uhr): Beide Kontrahenten agieren mit 7:7, beziehungsweise 6:4 Zählern in sicherer Region. Ein Fakt der einen offenen Ablauf verspricht. Ob der Heimvorteil der SG zu einem knappen Erfolg ausreicht, erscheint zumindest fraglich. Ein Unentschieden liegt deshalb nahe.

TSV Neunstetten – TV Hardheim (Freitag, 20 Uhr): Der TSV (4:8) ist im unteren Tabellenbereich ansässig, so dass Zähler für den Klassenerhalt benötigt werden. Nach dem jüngsten Kantersieg in Tauberbischofsheim dürfte die Motivation so weit wieder gestärkt sein, dass etwas Zählbares gegen den TV (10:4) durchaus gelingen kann. Dennoch aber reist der Gast leicht favorisiert an.

ETSV Lauda II – SV Seckach (Freitag, 20.15 Uhr): Mit 0:12 Zählern stehen die „Eisenbahner“ abgeschlagen im Tabellenkeller. Hinsichtlich des Ligaerhaltes ist es höchste Zeit, nun endlich zu punkten. Allerdings erscheint mit den Gästen vom SV Seckach (9:3) ein Team, welches recht erfolgreich agiert und erst jüngst gegen die SG Dörlesberg/Nassig gewann. Der SV Seckach verfügt jedenfalls über die weitaus besseren Karten. ege

