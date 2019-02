Niklashausen hatte bei diesem Gast leichtes Spiel

Das Warten hatte am Wochenende nach kurzer Winterpause ein Ende, und zahlreiche Zuschauer freuten sich auf einen spannenden Tischtennisabend in Niklashausen.

In der Vorrunde konnten die Taubertäler in packenden Zweikämpfen knapp mit 9:7 gegen Ottenau triumphieren und wollten diesen Sieg nun in heimischen Gefilden wiederholen.

Allerdings verlief das Spiel viel kürzer, als zunächst erwartet. Die Gäste aus dem Nordschwarzwald waren leider ohne drei ihrer Stammkräfte angereist und hatten somit schon eine schwierige Ausgangsposition. Als ob das nicht schon genug wäre, war auch Walch auf Seiten Ottenaus verletzt und musste seine Spiele kampflos abschenken.

Den Abend eröffneten die Doppel Malcherek/Bereziuk gegen Mai/Schweikert. Hier hatte das Ottenauer Doppel mit Abwehrstrategen Schweikert die Nase vorn und ging mit 1:0 in Führung. Danach waren Fiederling/Degen gegen Weiler/Wallner an der Reihe. Die Taubertäler konnten den ersten Satz für sich entscheiden, ehe die Gäste auf 1:1 ausglichen. Mit Kampfgeist und viel Engagement gelang es den jungen Niklashäusern, ihre Gegner in weiteren zwei Sätzen niederzuringen und einen Zähler für ihr Team beizusteuern. Das dritte Doppel musste wie eingangs erwähnt, zugunsten Niklashausens abgeschenkt werden. So ging man mit einer kleinen Führung in die erste Einzelrunde.

Spannende Partie

Das erste Einzel Malcherek gegen Walch ging wiederum kampflos an Niklashausen, ehe Bereziuk gegen Mai ran musste. Die Partie verlief mehr als spannend. Dennoch musste sich Mai mit 15:13 im vierten Satz seinem Gegenüber beugen, so dass die Hausherren mit 4:1 davonzogen. Danach hatte Szlubowski gegen Weiler zu kämpfen, als er den ersten Satz noch knapp gewinnen konnte, bevor sein Gegner auf 1:1 ausglich. Im dritten Satz war wieder Szlubowski am Drücker, jedoch ließ sich Weiler nicht abschütteln und glich im Anschluss wieder auf 2:2 in Sätzen aus. Im entscheidenden fünften Satz hatte der Niklashäuser Routinier dann das bessere Händchen und brachte seinem Gegenüber so eine knappe Niederlage bei. Weniger Probleme hatte Jan Fiederling gegen Schweikert, der die Führung auf nunmehr 6:1 ausbauen konnte, bevor Härle gegen Karcher glatt mit 3:0 siegreich vom Tisch ging. Auch Degen hatte gegen Wallner leichtes Spiel und dominierte seinen Gegner nach Belieben, so dass Niklashausen nach der ersten Einzelrunde fast uneinholbar mit 8:1 in Front lag. Zu Beginn der zweiten Einzelrunde duellierten sich Malcherek und Mai, der sich nach verlorenem erstem Satz nach Kräften wehrte und im zweiten Satz noch einmal alles in die Waagschale warf. Dennoch siegte Malcherek knapp mit 16:14 und hatte danach leichtes Spiel. So machte der heimische Spitzenspieler nach knapp 1,5 Stunden Spielzeit den Deckel zum 9:1 drauf.

Nach einem Wochenende Pause steigt das nächste Heimspiel am Samstag, 16. Februar, um 19 Uhr gegen Hohberg II, ehe man direkt danach sonntags darauf um 14 Uhr zum Spitzenspiel gegen Hohberg I nach Südbaden reist. svn

